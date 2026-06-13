Conchita Wurst wurde ihm zu eng: Tom Neuwirth packt aus

Tom Neuwirth hat in einem Gespräch mit Katharina Menhofer in der Sendung "Intermezzo" offen über seine Zeit als Conchita Wurst (37) und den wachsenden Druck nach dem Eurovision Song Contest-Sieg 2014 gesprochen. Der österreichische Künstler gewann damals mit "Rise Like a Phoenix" für Österreich den ESC und beschreibt diesen Moment als die Erfüllung eines Kindheitstraums: "Da ist für mein kindliches Ich das Ultimative in Erfüllung gegangen. Da wurde ich zu der Märchenfigur, die ich immer sein wollte." Doch mittlerweile hat er sich von der Figur Conchita distanziert.

Der Grund dafür war vor allem der Erwartungsdruck von außen. "Es war mir total wichtig, perfekt zu sein. Ich habe gewusst: Über einen Drag Artist mit Bart gibt es nichts Leichteres, als sich lustig zu machen. Ich konnte mir keine Fehler leisten", erklärt Tom. Dazu kam das Gefühl, dass das Publikum eine ganz bestimmte, festgelegte Version von ihm sehen wollte. "Ich habe gewusst, ok das ist die Schablone, die alle möchten und da geht sich dann viel nicht aus", sagt er. Seine eigenen vielfältigen Interessen, gerade auch musikalisch, hätten sich mit dieser Schablone immer weniger vereinbaren lassen. "Das Korsett wurde immer enger", blickt der 37-Jährige zurück. Irgendwann sei er dann "ausgebrochen" – und das sei für ihn "total wichtig" gewesen. Auch wenn sich sein Fokus zeitweise verschoben hat, ist Conchita nicht aus seinem Leben verschwunden. Seit dem Ende der intensiven ESC-Phase betrachtet er die Figur nach eigenen Angaben wieder mit neuer Gelassenheit.

Tom wurde vor rund 20 Jahren erstmals durch die ORF-Castingshow "Starmania" bekannt, bei der er den zweiten Platz belegte. Die Kunstfigur Conchita entwickelte er ab 2011 als bewusste Reaktion auf Diskriminierungserfahrungen aus seiner Jugend. Neben seiner Karriere als Musiker hat er zuletzt auch schauspielerisch auf sich aufmerksam gemacht – 2024 gab er sein Bühnendebüt im Rabenhof Theater in Wien, 2025 stand er als "Todesengel" im Musical "Romeo & Julia – Liebe ist alles" in Berlin auf der Bühne. Privat scheint der Künstler derzeit ebenfalls in einer glücklichen Phase: Er hat sich bereits öffentlich dazu bekannt, in einer festen Beziehung zu sein, und zeigte sich dabei sehr verliebt – auch wenn er den Namen seines Partners bislang für sich behält.

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Getty Images Sängerin Conchita Wurst

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Getty Images Eurovision-Star Conchita Wurst

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Getty Images Conchita Wurst, Mai 2014