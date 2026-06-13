Das steckt hinter Emily Ratajkowskis Ehe-Aus mit Sebastian

Emily Ratajkowski (35) hat in einem persönlichen Essay im Magazin The Cut offen über ihre gescheiterte Ehe mit Sebastian Bear-McClard (39) gesprochen. Das Model, das am 7. Juni seinen 35. Geburtstag feierte, war vier Jahre lang mit dem Filmproduzenten verheiratet, bevor das Beziehungsende 2022 zu einer der meistdiskutierten Promi-Trennungen des Jahres wurde. Mehrere Medien berichteten damals, Sebastian soll Emily während der Ehe betrogen haben – keiner der beiden hat diese Berichte bisher öffentlich kommentiert. In ihrem Essay schildert das Model nun aber, was sie als den eigentlichen Wendepunkt erlebt hat: "Sechs Monate nachdem mein Sohn geboren wurde, haben mein Mann und ich aufgehört, Sex zu haben", schreibt sie und ergänzt: "Weniger als ein Jahr später haben wir uns getrennt." Emily reichte im Jahr 2022 die Scheidung ein – drei Jahre später wurde das Paar offiziell geschieden.

In ihrem Text beschreibt Emily auch, wie sie die Zeit nach der Trennung erlebt hat – als alleinerziehende Mutter von Sohn Sylvester. Sie schildert das Mitleid, das ihr aus dem Umfeld entgegenschlug: "Ihre gerunzelten Stirnen, das Mitleid in ihren Gesichtern, als sie ein 'Es tut mir so leid, Emily' aussprachen", schreibt sie und ergänzt: "Ich konnte mein erbärmliches Spiegelbild in ihren Augen nicht ertragen. Sie sahen mich als jemanden, der unerwünscht war, der verlassen worden war." Daraufhin habe sie sich bewusst dazu entschieden, ihr Dating-Leben neu zu gestalten – mit einer Reihe von Kurzbeziehungen und One-Night-Stands. Die dabei kennengelernten Männer beschreibt sie als "einzigartig gestörte Charaktere aus der Männerhölle" in New York.

Aufgewachsen mit der Überzeugung, dass es das Schlimmste sei, was einer Frau passieren könne, ein Kind mit dem falschen Mann zu bekommen, war die Trennung für Emily auch eine innere Auseinandersetzung. "Ein Kind mit dem falschen Mann zu bekommen, war der schnellste Weg, das Leben einer Frau zu ruinieren – es bedeutete, keine Freiheit, keine Wahlmöglichkeiten, keinen Notausgang zu haben. Nur Ballast und keine Sicherheit", schildert sie ihre damaligen Gedanken. Heute lebt sie dieses Leben, das sie einst gefürchtet hat – und schreibt darüber mit bemerkenswerter Offenheit.

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Birdie Thompson / SIPA PRESS / ActionPress Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski, 2018

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Getty Images Emily Ratajkowski bei der Eröffnung von Swarovski Masters of Light in Los Angeles am 28. Oktober 2025

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski hinter den Kulissen ihres Fotoshootings