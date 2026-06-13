Nach Ehe-Aus: Thomas Helmer & Yasmina sind wieder ein Paar

Vier Jahre nach ihrem offiziellen Ehe-Aus sind Thomas Helmer (61) und Yasmina Filali wieder ganz offiziell ein Paar. Nach 17 Jahren Ehe und insgesamt 21 Jahren Beziehung hatten der frühere Fußballprofi und die Beautybloggerin im August 2022 ihre Trennung öffentlich gemacht, die Fans damals mitten ins Herz traf. Eine Scheidung stand trotzdem nie im Raum, sie blieben freundlich verbunden und reisten weiterhin gemeinsam mit ihren Kindern Sunny und Sam in den Urlaub. Jetzt ziehen Thomas und Yasmina den Schlussstrich unter die Zeit als Ex-Partner und feiern ihr Liebes-Comeback. Gegenüber Bild erklären sie offen: "Wir haben festgestellt, wir können getrennt ganz gut, aber zusammen sind wir einfach besser."

Der Weg zurück zueinander führte über professionelle Unterstützung: "Wir haben zuerst eine Trennungstherapie gemacht. Aber aus der Trennungstherapie wurde irgendwann eine Paartherapie", erklärt Yasmina. Sich Hilfe zu holen sei keine Bankrotterklärung für eine Beziehung, so die Influencerin. Über ihre neu gefundene Zweisamkeit sind sich beide einig: "Wir sind älter, entspannter und wissen heute, den perfekten Partner gibt es nicht. Aber den richtigen schon." Wie das wiedervereinte Paar erzählt, prüften sie die vergangenen vier Jahre, ob ein Leben ohne den anderen möglich wäre. Die Antwort darauf kennen sie inzwischen: "Wir haben vier Jahre geprüft, ob wir auch ohne den anderen leben können. Die Antwort war: Ja. Aber zusammen macht es einfach deutlich mehr Spaß", fassen sie ihren Neuanfang zusammen.

Dass ihre Liebe einiges aushält, haben die beiden in der Vergangenheit mehrfach bewiesen. Zu Weihnachten 2004 überlebten sie gemeinsam den verheerenden Tsunami in Thailand, 2011 erlebten sie Hurrikan "Irene" an der US-Ostküste und 2016 den Putschversuch in der Türkei. Thomas betont, dass sie in solchen Krisen immer ein eingespieltes Team gewesen seien: "Diese Verlässlichkeit habe ich auf jeden Fall vermisst." Skepsis von außen kennt Yasmina bereits seit Jahren – schon als Thomas ihr den Heiratsantrag machte, hätten viele gezweifelt. Heute lacht sie darüber: "Als du mir damals den Antrag gemacht hast, haben alle gesagt: Das hält nie!" Am Ende feierten die beiden sogar ihren 20. Hochzeitstag. Ihr heutiges Fazit: "We are still standing!"

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Imago Thomas Helmer und Yasmina Filali im August 2023

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Imago Thomas Helmer und Yasmina Filiali beim Charity-Essen "Mehr als eine warme Mahlzeit" in der Fischauktionshalle in Hamburg im November 2024

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Getty Images Thomas Helmer und Yasmina Filali, Oktober 2014

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