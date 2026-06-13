Prince wollte Carmen Electra nur komplett gestylt im Bett

Carmen Electra (54) hat am 5. Juni bei der 33rd Annual Race to Erase MS Gala gegenüber E! News eine besondere Anekdote aus ihrer Beziehung mit dem verstorbenen Musiklegenden Prince (†57) ausgeplaudert. Die Schauspielerin und das Pop-Genie verbanden in den 1990er Jahren eine kurze Romanze – und die hatte offenbar ihre ganz eigenen Regeln. "Als ich mit Prince zusammen war, wollte er immer, dass ich mit einem komplett geschminkten Gesicht und meinen Wimpern schlafe", erinnerte sie sich. "Prince mochte das und ich war dabei und habe das noch lange in meinem Leben so gemacht."

Heute pflegt die Schauspielerin einen etwas anderen Ansatz, was Schönheit und Schlaf angeht. Mindestens acht Stunden Schlaf sind für sie inzwischen Pflicht – und das Make-up kommt vor dem Zubettgehen ab. "Ich trinke keinen Alkohol. Ich bin nüchtern", erklärte sie weiter. Stattdessen setzt sie auf ausgiebige Hautpflege und gelegentlich auch auf etwas Botox: "Ein bisschen Botox hat noch niemandem geschadet."

Carmen, die bürgerlich Tara Leigh Patrick heißt, lernte Prince kennen, als sie als aufstrebende Sängerin und Tänzerin für eine Girlgroup vorsprach, die er zusammenstellte. Obwohl sie nicht für die Gruppe ausgewählt wurde, hinterließ sie bei ihm einen bleibenden Eindruck. Er schrieb ihr einen Song, gab ihr ihren Künstlernamen und die beiden wurden ein Paar. In einem Interview mit E! News aus dem Jahr 2016 verriet sie außerdem, dass Prince sogar daran gedacht hatte, ihr einen Heiratsantrag zu machen – letztlich kam es jedoch nicht dazu. Nach seinem Tod durch eine Opioid-Überdosis im April 2016 beschrieb Carmen, welch großen Einfluss er auf sie hatte: "Er hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Er hat mich inspiriert. Er hat an mich geglaubt." Und weiter: "Ich denke jeden Tag an Prince."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prince und Carmen Electra

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Carmen Electra

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Theo Wargo/Getty Images Prince beim Super Bowl 2007