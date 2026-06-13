Bob mit Pony: Valentina Pahde trennt sich von langen Haaren

Valentina Pahde (31) zeigt sich mit einer überraschenden Typveränderung: Die Schauspielerin hat sich von ihrer langen blonden Mähne getrennt und präsentiert nun einen kurzen Bob mit fransigem Pony. Auf Instagram teilte sie kürzlich ein Veränderungsvideo, nachdem sie zuvor in ihrer Story bereits angedeutet hatte, dass es "krass" werden könnte. Wenig später machte sie es offiziell und schrieb zu dem Clip: "Ich hab's getan!" Darin ist zunächst noch ihr gewohnter Look mit langen Haaren zu sehen, bevor der Schnitt zum deutlich kürzeren Styling enthüllt wird. Mit ihrer neuen Frisur sorgt Valentina bei ihren Fans sofort für reichlich Gesprächsstoff.

Vor allem in den Kommentaren zeigt sich schnell: Die Verwandlung kommt gut an. Viele Fans reagieren zwar überrascht, feiern den neuen Look der Blondine aber regelrecht. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Komplimente. Immer wieder ist zu lesen, dass mit diesem Schnitt kaum jemand gerechnet habe und er Valentina richtig gut stehe. Auch Worte wie "wunderschön" oder "Hammer Schnitt" fallen mehrfach. Besonders gefreut haben dürfte sie zudem die Reaktion ihrer Zwillingsschwester Cheyenne Pahde (31). Diese meldete sich ebenfalls öffentlich zu Wort und schrieb begeistert: "Ich liebe liebe liebe es." Einige Fans witzelten außerdem, dass man die beiden Schwestern nun endlich besser auseinanderhalten könne.

Valentina steht schon seit ihrer Kindheit vor der Kamera. Besonders durch ihre Rolle als Sunny Richter bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten wurde sie einem großen TV-Publikum bekannt. Anfang des Jahres war sie außerdem in Das Traumschiff zu sehen, wo sie an der Seite von Florian Silbereisen (44) für Aufmerksamkeit sorgte. Auch abseits ihrer Rollen gewährt die Schauspielerin regelmäßig persönliche Einblicke und lässt ihre Community an ihrem Alltag teilhaben. Mit ihrer neuen Frisur zeigt sie nun einmal mehr, dass sie ihre Fans gern an Veränderungen in ihrem Leben beteiligt.

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Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Juni 2026

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Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Juni 2026

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"Planet Pahde" / Basti Sevastos Cheyenne und Valentina Pahde, "Planet Pahde"-Podcast-Duo