Leben in Boston mit Tom veränderte Gisele Bündchen für immer

Gisele Bündchen (45) blickt auf eine prägende Phase ihres Lebens zurück: ihre Zeit in Boston, wo sie gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann, Footballlegende Tom Brady (48), lebte, während dieser für die New England Patriots auf dem Spielfeld stand. In einem Gespräch mit dem W Magazine erinnerte sich die Supermodel-Ikone an einen Cover-Auftritt aus dem Jahr 2007 und ließ dabei seltene Einblicke in ihr damaliges Privatleben zu. Sie beschrieb die Zeit an der Ostküste als deutlich entspannter und entschleunigter – ein Kontrast zu den rastlosen frühen Jahren ihrer Karriere.

"Ich war nach Boston gezogen und lebte ein viel ruhigeres Leben", erzählte Gisele dem Magazin. "Am Anfang meiner Karriere drehte sich alles um Leistung und darum, jede Gelegenheit anzunehmen. Mit der Zeit begann ich zu verstehen, wie wichtig es ist, eine Balance zu finden." Statt sich an den Erwartungen anderer zu orientieren, habe sie gelernt, mehr bei sich selbst zu bleiben. "Das hat alles verändert – nicht nur meine Arbeit, sondern auch die Art, wie ich das Leben erlebt habe", so die Brasilianerin weiter. In einem früheren Interview mit dem Magazin Elle hatte sie bereits erzählt, wie sie in dieser Zeit einen geborgenen Alltag für ihre Familie aufgebaut hatte. Sie habe eine "liebevolle Umgebung" geschaffen, die es ihr erlaubt habe, ihre Kinder in ihren Träumen zu unterstützen.

Gisele und Tom hatten sich 2006 auf einem Blind Date kennengelernt und heirateten schließlich im Februar 2010. Gemeinsam bekamen sie zwei Kinder: Sohn Benjamin (16) und Tochter Vivian (13). Nachdem Tom 2020 zu den Tampa Bay Buccaneers wechselte, zog die Familie nach Florida. Auch Tom hatte in seinem Podcast "Let’s Go!" bereits darüber gesprochen, wie sehr Gisele das Familienleben gestemmt habe, während er seine NFL-Karriere vorantrieb. Der Footballstar betonte, dass sie ihre eigenen beruflichen Ambitionen lange zurückgestellt habe, um bei den Kindern zu sein. Ihre Scheidung wurde 2022 offiziell. Heute ist Gisele mit Jiu-Jitsu-Lehrer Joaquim Valente (36) verheiratet, mit dem sie im Februar 2025 ein gemeinsames Baby bekam. Tom wiederum ist als Vater eng in das Leben seiner drei Kinder eingebunden – darunter auch sein ältester Sohn Jack aus seiner früheren Beziehung mit Bridget Moynahan (55).

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Instagram / gisele Gisele Bündchen im November 2024

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Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Sohn

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Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder an Weihnachten 2025