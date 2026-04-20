Auto-Attacke durch Rivalin? UK-Influencerin schwer verletzt

Vor einem angesagten Nachtclub in Londons Szeneviertel Soho ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem schockierenden Vorfall gekommen: Influencerin Klaudiaglam, mit bürgerlichem Namen Klaudia Zakrzewska, wurde auf der Argyll Street von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die polnischstämmige Netz-Bekanntheit war mit Freunden im Club "Inca" unterwegs, als ein schwarzes Fahrzeug gegen 4.30 Uhr morgens in eine Menschengruppe raste. Wie DailyMail berichtet, soll es kurz zuvor zu einem heftigen Streit vor dem Eingang gekommen sein. Eine 29-jährige Frau wurde noch am Tatort festgenommen – unter anderem wegen des Verdachts auf versuchten Mord und Trunkenheit am Steuer.

Der Notruf erreichte die Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr. Aufnahmen, die online kursieren, zeigen den Moment, in dem der Wagen in die Menge steuert. Ein Mann, der offenbar gerade einen E-Scooter entsperren wollte, wird ebenfalls erfasst und zur Seite geschleudert. Nach Angaben der Metropolitan Police erlitt ein Mann in seinen 50ern lebensverändernde Verletzungen und kam ins Krankenhaus, eine weitere Frau in ihren 30ern wurde leicht verletzt. Die festgenommene 29-Jährige steht unter dem Verdacht des versuchten Mordes, der schweren Körperverletzung, des gefährlichen Fahrens und des Trunkenheitsfahrens; sie sitzt in Gewahrsam. Die Polizei betont, dass der Vorfall nicht als terrorbezogen eingestuft wird. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es vor dem Club zu einem heftigen Streit gekommen sein, auf Social Media wird gemutmaßt, dass es sich dabei um eine Rivalin von Klaudia handeln soll. Ermittler hoffen nun auf weitere Hinweise von Zeugen aus der belebten Verbindung zwischen Oxford Street und Great Marlborough Street.

Zu den laufenden Ermittlungen äußerte sich Detective Chief Inspector Alison Foxwell von Specialist Crime South in einer Mitteilung, die von DailyMail zitiert wird. "Während unsere Ermittlungen andauern, sind unsere Gedanken bei den Verletzten und ihren Angehörigen", sagte Alison. Sie rief zudem Augenzeugen auf, sich zu melden: "Wer die Kollision beobachtet hat oder davor etwas Relevantes gesehen hat, möge bitte Kontakt aufnehmen. Auch Hinweise, die zunächst gering erscheinen, können entscheidend sein." Klaudia, die aus Polen stammt und auf Instagram rund 258.000 Follower zählt, teilt ihre Inhalte unter dem Namen Klaudiaglam auf Instagram und TikTok. In der Nacht war die Influencerin mit Freunden im "Inca" unterwegs, bevor sich das Geschehen vor dem Eingang der Location dramatisch zuspitzte.

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Instagram / Klaudiaglam Klaudia Zakrzewska alias Klaudiaglam

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Instagram / klaudiaglam Klaudia Zakrzewska, Influencerin

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Instagram / klaudiaglam Klaudia Zakrzewska, Influencerin