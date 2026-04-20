"One Tree Hill"-Star James Lafferty ist Papa geworden

James Lafferty (40) und seine Frau Alexandra Park (36) haben eine zuckersüße Überraschung gelüftet: Die beiden sind bereits seit Dezember Eltern eines kleinen Sohnes namens River Jay Lafferty. Vier Monate lang hielten der ehemalige One Tree Hill-Star und die australische Schauspielerin die Geburt komplett geheim, bevor sie auf Instagram die frohe Botschaft mit ihren Fans teilten. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto sind ihre ineinander verschränkten Finger zu sehen, die von den winzigen Händen ihres Babys umklammert werden. Zu dem emotionalen Schnappschuss schrieben James und Alexandra den Satz: "Liebe hat eine neue Bedeutung", dazu verrieten sie den vollständigen Namen ihres Sohnes.

Kennengelernt haben sich der US-amerikanische Schauspieler und die australische Schauspielerin 2015 am Set der Serie "The Royals", als James dort Regie führte und Alexandra eine der Hauptrollen spielte. Aus der Zusammenarbeit wurde Liebe – und irgendwann auch ein gemeinsames Projekt: In der Serie "Everyone Is Doing Great" standen sie gemeinsam vor der Kamera und spielten ein verheiratetes Paar. Gegenüber dem Magazin Who sprach Alexandra darüber, wie es ist, mit ihrem echten Partner eine Beziehung auf dem Bildschirm zu verkörpern: "James und ich haben uns bei der Arbeit kennengelernt. Das ist eine der Sachen, die wir an unserer Beziehung so lieben: Wir sind beide so leidenschaftlich bei dem, was wir tun."

Dass James und Alexandra ihre Liebe lange aus der Öffentlichkeit herausgehalten haben, ist kein neues Muster. Ihre Beziehung hielten sie jahrelang geheim, ehe im September 2020 bekannt wurde, dass sie sich verlobt hatten. Anschließend heirateten sie auf Hawaii, umgeben von Familie und Freunden. Auch gegenüber E! News schwärmte Alexandra von ihrer Beziehung zu James: "Wir sind schon so lange zusammen, wir sind jetzt im neunten Jahr unserer Beziehung, also hat sich James mit dem Heiratsantrag Zeit gelassen", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich weiß nicht, ob es mich überrascht hat, aber es ist besser so. Ich habe das Gefühl, es war einfach das Richtige für uns, das festzumachen, weil wir beste Freunde sind."

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Getty Images James Lafferty, Schauspieler

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Instagram / jameslafferty James Lafferty, seine Partnerin und ihr Baby

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Getty Images Alexandra Park und James Lafferty, 2023