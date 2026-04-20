DSDS-Fans empört: Menowin Fröhlich stiehlt Tochter die Show

Menowin Fröhlichs (38) unerwartetes Comeback bei DSDS sorgt für jede Menge Wirbel: Während seine 17-jährige Tochter Jiepen beim Casting scheiterte und kein Recall-Ticket bekam, durfte Menowin selbst vor der Jury performen – und sicherte sich prompt einen Platz in der nächsten Runde. Für viele Zuschauer ist das kaum zu fassen. In den sozialen Netzwerken macht sich Empörung breit. Zahlreiche Fans kritisieren, dass der Sänger seiner Tochter die Show gestohlen und sich selbst in den Mittelpunkt gedrängt hat.

Auf X häufen sich die kritischen Kommentare. "Menowin hatte schon seine Chance. Ich finde, das musste jetzt nicht sein", schreibt ein User. Ein anderer erhebt sogar noch härtere Vorwürfe: "Ich vermute, Menowin ist pleite und braucht noch einmal einen Hype, um nicht komplett unterzugehen." Aber nicht nur Menowin selbst steht in der Kritik – auch DSDS muss sich einiges gefallen lassen. "DSDS muss Publicity wirklich nötig haben", urteilt ein Fan. Und ein weiterer Zuschauer stimmt zu: "Natürlich ist Menowin nur dabei, damit DSDS noch ein wenig Aufmerksamkeit bekommt." Besonders ein Detail stößt vielen Kommentatoren auf: "Ich kann es gar nicht aushalten, wie Menowin nicht erst mal seine Tochter tröstet, sondern sich stattdessen, ohne zu zögern, selbst in den Mittelpunkt stellt."

Dabei war Menowins Auftritt bei dieser DSDS-Staffel eigentlich gar nicht geplant. Der Musiker hatte Jiepen ursprünglich nur als Begleitung zum Casting begleitet. Beim Casting trat sie mit dem Schlagerhit "Er gehört zu mir" von Marianne Rosenberg (71) an – doch alle drei Juroren, darunter Dieter Bohlen (72), Bushido (47) und Isi Glück (35), schickten sie mit einem Nein nach Hause. Erst danach holte Dieter Menowin kurzerhand selbst auf die Bühne. DSDS läuft immer dienstags und freitags um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+.

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich und Jiepen, DSDS 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS 2026

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Musiker

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