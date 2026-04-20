Yeliz Koc legt nach: Jimi plante Urlaub mit ihr und Neuer

Yeliz Koc (32) legt in ihrem Streit mit Jimi Blue Ochsenknecht (34) nach und packt weiter über den Schauspieler aus. Laut der Influencerin soll Jimi einen gemeinsam geplanten Hawaii-Urlaub mit ihrer Tochter kurzerhand abgeblasen haben, obwohl die Reise bereits gebucht war. Bezahlt habe das Ganze Yeliz, mit dem Versprechen, die Kosten von Jimi erstattet zu bekommen. Stattdessen habe er vorgeschlagen, nach Mallorca zu fliegen, wo er bei seinem Vater schlafen und Yeliz mit der Tochter im Hotel unterkommen könnte. Das Ganze sollte dann aber noch eine weitere Komponente bekommen: Laut Yeliz wollte Jimi auch seine neue Freundin und deren zwei Kinder mitbringen. Auf Instagram schilderte Yeliz die angebliche Unterhaltung in detaillierten Worten: "Dann kam plötzlich der Sinneswandel: 'Lass uns doch nach Mallorca, weil bei Hawaii bin ich raus – auch wenn du schon gebucht hast'", zitierte sie ihn.

Und weiter: "'Lass uns doch meine neue Freundin und die zwei Kinder mitnehmen! Ist doch ein toller Familienurlaub dann!' Leute, ich bin fassungslos. Das sollte der erste Urlaub werden für die und dann soll die Neue mit den zwei Kindern mit... Nee." Gleichzeitig betonte die TV-Bekanntheit, dass sie der neuen Partnerin gegenüber grundsätzlich offen sei. Ihr gehe es nicht um Eifersucht, sondern darum, dass ihre gemeinsame Tochter nicht darunter leide. "Ich würde mich voll freuen, wenn er eine coole Partnerin hat, die auch zu uns nach Hause kommt und mit der ich dann auch cool bin. Vor allem bevorzuge ich eine Partnerin, die auch Kinder hat. Aber nicht, wenn das in diese Richtung geht, dass mein Kind darunter leidet", meint Yeliz.

In einem langen Statement äußerte sich Yeliz zu der aktuellen Situation am Montagvormittag erstmals. Sie behauptete, seit Jimi wieder in einer neuen Beziehung sei, würden Absprachen nicht mehr eingehalten. Termine würden "kurzfristig abgesagt oder verschoben". Gleichzeitig soll er mehr Umgang fordern und sogar das Sorgerecht für Snow. Für Yeliz passt das nicht zusammen: "Es geht nicht darum, wie viel Zeit man theoretisch bekommt, sondern wie verlässlich man für ein Kind da ist. Meine Tochter leidet sehr darunter. Sie fragt jeden Tag nach ihrem Papa, und es gibt Nächte, in denen sie nach ihm weint, weil er plötzlich wieder nicht da ist. Genau davor hatte ich immer Angst und genau das ist jetzt eingetroffen."

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Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"

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Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und eine unbekannte Frau, April 2026

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"