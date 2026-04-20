Amy Winehouses Vater verliert vor Gericht gegen Freundinnen

Mitch Winehouse (75) hat vor dem Londoner High Court eine Niederlage erlitten: Seine Klage gegen die beiden engen Freundinnen seiner verstorbenen Tochter Amy Winehouse (†27), Naomi Parry und Catriona Gourlay, ist gescheitert. Der ehemalige Taxifahrer hatte – als Administrator von Amys Nachlass – die beiden Frauen auf mehrere Hunderttausend Euro verklagt, weil er ihnen vorwarf, persönliche Gegenstände der Sängerin unrechtmäßig bei Auktionen in den USA veräußert zu haben.

In ihrer Entscheidung betonte die Deputy High Court Judge laut Mirror, sie sehe keinen absichtlichen Versuch der beiden Frauen, Mitch Gegenstände zu verheimlichen. Er hätte mit zumutbarer Sorgfalt erkennen können, welche Stücke sie in ihrem Besitz hatten. Naomi reagierte nach dem Urteil mit einem ausführlichen Statement, das ihre Anwälte verbreiteten. "Heute hat der High Court meinen Namen eindeutig und vollständig reingewaschen, nach Jahren schwer belastender und unbegründeter Vorwürfe von Mitch Winehouse", erklärte die Stylistin laut Mirror. Die Klage sei vollständig gescheitert und hätte ihrer Ansicht nach gar nicht erst erhoben werden dürfen. Naomi betonte, sie habe als Freundin, Kreativpartnerin und Kostümdesignerin eng an Amys Seite gestanden. Die Darstellung dieser Beziehung in der Auseinandersetzung habe sie als schmerzhaft und zutiefst unfair empfunden. Sie sei überzeugt, dass Amys Familie über geplante Auktionen Bescheid gewusst habe.

Bei dem Streit ging es um Erinnerungsstücke von Amy, die zwischen 2021 und 2023 in den USA versteigert worden waren. Mehrere Hundert Objekte waren bei den Auktionen gelistet, wie etwa ein seidenes Minikleid aus Amys letztem Auftritt in Belgrad, welches 206.000 Euro erzielte. Ein Verkauf im Jahr 2021 bei Julien's Auctions in Los Angeles brachte laut Gericht 1,18 Millionen Euro ein, wovon 30 Prozent an die Amy Winehouse Foundation flossen. Amy war am 23. Juli 2011 im Alter von 27 Jahren in ihrem Zuhause in Camden, London, an einer Alkoholvergiftung gestorben.

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Peter Macdiarmid / Staff Amy Winehouse mit ihrem Vater Mitch im Februar 2008

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Getty Images Amy Winehouse, Sängerin

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Getty Images Amy Winehouse, Sängerin