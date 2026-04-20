Fitness-Influencerin (38) ertrinkt bei Triathlon in Texas

Ein Triathlon in Texas hat am Samstag, dem 18. April, eine tragische Wendung genommen. Die brasilianische Triathletin und Influencerin Mara Flávia Araújo ertrank beim Ironman Texas in The Woodlands während der Schwimmdisziplin im Lake Woodlands. Das bestätigte das Wettkampf-Team auf Facebook. Die 38-Jährige verschwand kurz nach dem Start der Schwimmetappe plötzlich unter der Wasseroberfläche. Noch wenige Stunden zuvor hatte sie in einem Trainingsvideo für ihre Follower in die Kamera gelächelt und dabei geschrieben: "Ein weiterer Arbeitstag." Mitstreiter und Rettungsschwimmer versuchten verzweifelt, sie zu finden. Doch ein Taucherteam konnte ihren Körper erst gegen neun Uhr Ortszeit bergen. Jede Hilfe kam zu spät.

Der freiwillige Helfer Shawn McDonald schilderte gegenüber dem Magazin People den dramatischen Moment: "Wir hörten eine Pfeife. Eine Gruppe jüngerer Freiwilliger in einem Kajak auf der anderen Seite schlug Alarm." Er sprang selbst ins Wasser, um zu suchen. "Ich tauchte sofort ein und begann zu suchen. Nach etwa einer Minute unter Wasser spürte ich ihren Körper mit meinem Fuß. Ich kam an die Oberfläche, nahm den tiefsten Atemzug, den ich je genommen habe und tauchte wieder hinunter. Sie war weg", schilderte er weiter.

Auf dem offiziellen Social-Media-Account des Ironman Texas hieß es in einer Stellungnahme: "Wir sprechen der Familie und den Freunden der Athletin unser tiefstes Mitgefühl aus und stehen ihnen in dieser schweren Zeit zur Seite." Warum Mara ertrank, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Todesursache eingeleitet. Besonders tragisch: Freunde hatten sie dem Bericht zufolge im Vorfeld gewarnt. "Wir haben ihr gesagt, dass sie zu schwach für das Rennen sei", zitiert CNN einen Freund. Mara hatte ursprünglich eine ganz andere Karriere eingeschlagen. Die Brasilianerin studierte Journalismus und arbeitete rund ein Jahrzehnt lang in der Kommunikationsbranche – in Radio und Fernsehen. Erst mit 28 Jahren wandte sie sich dem Leistungssport zu. Ihre sportliche Reise teilte sie mit mehr als 60.700 Followern.

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Instagram / maraflavia Mara Flávia Araújo, Influencerin

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Instagram / maraflavia Mara Flávia Araújo, Influencerin

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Instagram / maraflavia Mara Flávia Araújo, April 2026