"Melrose Place"-Star Patrick Muldoon (57) ist verstorben

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Patrick Muldoon ist tot. Der Schauspieler, der mit seiner Rolle als Austin Reed in der Kult-Soap "Days of Our Lives" und als Fiesling in "Melrose Place" berühmt wurde, ist am Sonntagmorgen, dem 19. April, im Alter von nur 57 Jahren gestorben. Wie Deadline berichtet, erlitt Patrick völlig überraschend einen Herzinfarkt. Erst vor wenigen Wochen zeigte er sich noch gut gelaunt auf dem roten Teppich bei den 2026 Saturn Awards. Zurück bleiben seine Partnerin Miriam Rothbart und seine Familie.

Patrick, der in San Pedro im US-Bundesstaat Kalifornien geboren wurde, startete seine Karriere bereits während des Studiums an der USC, wo er auch im Footballteam der Trojans spielte. Erste kleine Rollen bekam er in Sitcoms wie "Who’s the Boss?" und "Saved by the Bell", bevor Anfang der 90er sein Durchbruch als Austin Reed in "Days of Our Lives" folgte. Dort stand er zunächst von 1992 bis 1995 vor der Kamera und kehrte 2011 noch einmal für ein Comeback in die Serie zurück. Parallel dazu war er in "Melrose Place" als intrigant-böser Richard Hart zu sehen und baute sich eine lange Liste an TV- und Filmcredits auf, unter anderem mit dem Sci-Fi-Klassiker "Starship Troopers" und zahlreichen TV-Movies. Für dieses Jahr war sein Auftritt im Crime-Thriller "Dirty Hands" geplant, außerdem war er als Produzent an Projekten wie "The Card Counter" und zuletzt "Kockroach" beteiligt.

Abseits von Set und Studio galt Patrick als echtes Multitalent mit großer Leidenschaft für Musik. Freunde und Weggefährten beschreiben ihn laut Deadline als "endlos großzügig – mit seiner Poesie, seinem Humor und seiner unverwechselbaren Präsenz". Er sei jemand gewesen, der Tiere und Menschen gleichermaßen liebte, "unvergessliche Umarmungen" schenkte und anderen das seltene Gefühl gab, sich sicher und gesehen zu fühlen. Patrick, den seine Liebsten liebevoll "Bobo" nannten, schnappte sich bei Partys gerne die Gitarre und stand als Leadsänger der Band The Sleeping Masses auf der Bühne. Privat war ihm seine Familie besonders wichtig: Neben Partnerin Miriam Rothbart hinterlässt er seine Eltern Deanna und Patrick Muldoon Sr. sowie seine Schwester Shana und ihren Mann Ahmet Zappa mit ihren Kindern Halo und Arrow, die er als seine geliebte Nichte und seinen geliebten Neffen betrachtete.

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Getty Images Patrick Muldoon bei der Marciano-Launchparty von Vanity Fair in Hollywood, 19. Oktober 2004

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Getty Images Patrick Muldoon bei einem Best Buddies Celebrity Bowling Event im Pinz Bowling Center in Studio City, Dezember 2025

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Imago Daphne Zuniga und Patrick Muldoon in einer Szene aus "Melrose Place"

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