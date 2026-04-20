Nach "Let's Dance"-Aus: Willi Banner zieht dankbares Fazit

In der sechsten Show von Let's Dance erwischte es Willi Banner (31): Der Influencer musste die beliebte RTL-Tanzshow gemeinsam mit seiner Profitanzpartnerin Patricija Ionel (31) verlassen. Im Entscheidungsduell unterlagen die beiden der Sängerin Nadja Benaissa (43) und ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov (38), die sich damit das Ticket in die nächste Runde sicherten. Bei RTL zeigte sich Willi nach dem Ausscheiden offen und ehrlich – von Frust war dabei wenig zu spüren, stattdessen überwogen Dankbarkeit und Stolz auf das Erreichte. "Wir waren in erster Linie sehr zufrieden mit unserer Performance. Wir haben wirklich hart gearbeitet, haben viel Schweiß, Blut, Tränen, alles reingesteckt, was geht", betonte er.

Am Ende habe es trotzdem nicht sein sollen, schließlich sei ihm bewusst, dass er "tänzerisch nicht der Stärkste" im Feld gewesen sei. Trotzdem blickt der Social-Media-Star zufrieden zurück, weil er sich von Woche zu Woche gesteigert und immer mehr Spaß am Tanzen gefunden habe. "Wir hatten viel Passion. Wir hatten viel Spaß. Echt richtig viele schöne Momente. Und das ist das Wichtigste", fasste Willi seine Zeit in der Show zusammen. Auch Patricija berichtete, dass die Angst vor dem Ausscheiden jedes Mal mitgetanzt habe: "Ich glaube, wir hatten jedes Mal so diese Aufregung, dass wir gehen können. Und heute hat es nicht gereicht."

Für Willi war "Let's Dance" nicht nur eine TV-Challenge, sondern auch eine persönliche Erfahrung, bei der er eine ganz neue Seite an sich entdeckte. Noch vor wenigen Wochen staunte er selbst darüber, wie sehr ihn das Tanzen plötzlich gepackt hatte. Im Interview mit RTL erzählte er: "Ich liebe Tanzen. Das hätte ich selbst nicht für möglich gehalten. Ich steigere mich da auch richtig rein." Ausgerechnet der Influencer, der früher mit dem Parkett nichts anfangen konnte, stand auf einmal stundenlang im Studio und feilte an Cha-Cha-Cha und Co. Für ihn stellte die Show sein Leben in dieser Zeit sogar "komplett auf den Kopf".

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RTL / Stefan Gregorowius Willi Banner und Patricija Ionel bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Patricija Ionel und Willi Banner bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Willi Banner und Patricija Ionel bei "Let's Dance" 2026