Auto-Attacke geplant? Rielle wegen Mordversuch verhaftet

Influencerin Rielle sitzt nach einem nächtlichen Horror-Crash in London in Untersuchungshaft: Die 29-jährige Social-Media-Bekanntheit soll in den frühen Stunden des 19. April ihren schwarzen Mercedes auf der Argyll Street nahe dem Club "Inca" in eine Menschenmenge gesteuert haben. Unter den Verletzten ist auch ihre Influencer-Kollegin Klaudia Zakrzewska, online als Klaudia Glam bekannt, die laut britischen Medien mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei nahm Rielle noch am Tatort fest – der Vorwurf: versuchter Mord, schwere Körperverletzung, gefährliches Fahren und Trunkenheit am Steuer. Besonders brisant: Nur wenige Stunden vor dem Crash hatte die Netz-Bekanntheit eine verstörende Snapchat-Story gepostet, die jetzt im Netz kursiert und für heftige Diskussionen sorgt.

Laut Augenzeugenberichten, die unter anderem von Poprant zitiert werden, soll dem Zusammenstoß ein heftiger Streit zwischen zwei Frauen vorausgegangen sein, die zuvor als Freundinnen galten. In einem viralen Clip ist zu sehen, wie ein Mercedes vor dem beliebten Nachtclub steht, während mehrere Personen auf dem Gehweg um das Auto herumstehen. Plötzlich setzt der Wagen ruckartig vor und erfasst mehrere Menschen, darunter Klaudia, die von dem Fahrzeug erfasst und unter dem Auto eingeklemmt wird. Ein Mann, der Berichten zufolge gerade einen E-Scooter entsperren wollte, erlitt dabei lebensverändernde Verletzungen, eine weitere Frau wurde leicht verletzt. Inzwischen sorgt ein zuvor gelöschter Snapchat-Post von Rielle für Entsetzen: In der Aufnahme, die Nutzer gesichert und weiterverbreitet haben, filmt sich die Influencerin offenbar beim schnellen Fahren durch die Stadt. Dazu schrieb sie: "Menschen sollten Verrückte nicht provozieren. Denn wenn ich dich für dein Provozieren verletze, werde ich nicht ins Gefängnis gehen, ich werde im Krankenhaus sein, gleich um die Ecke von dem Ort, an den ich dich bringe." Viele User werten diese Worte nun als möglichen Hinweis auf eine geplante Attacke.

Die Metropolitan Police erklärte in einem Statement, über das mehrere britische Medien berichten, die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Detective Chief Inspector Alison Foxwell sagte: "Während unsere Ermittlungen andauern, sind unsere Gedanken bei den Verletzten und ihren Angehörigen", und rief mögliche Zeugen dazu auf, sich zu melden. Klaudia liegt laut aktuellen Berichten weiterhin in kritischem Zustand im Krankenhaus, ihre Familie bittet um Rücksicht und Gebete. Die beiden Influencerinnen waren in der Vergangenheit gemeinsam in Londons Partyszene unterwegs und teilten immer wieder Ausschnitte aus ihrem Nachtleben mit ihren Followern. Auch an dem Abend des Unfalls soll die Netz-Bekanntheit mit Freunden im Club gefeiert haben, bevor es vor der Tür zu dem eskalierten Streit kam. Wie es zu dem Bruch zwischen den einstigen Party-Freundinnen kam und was sich genau in den Minuten vor der folgenschweren Kollision abspielte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen und Aussagen von Zeugen.

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Instagram / rielleuk Rielle, UK-Influencerin

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Instagram / Klaudiaglam Klaudia Zakrzewska alias Klaudiaglam

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Instagram / rielleuk Influencerin Rielle

Wie bewertet ihr die verstörende Snapchat-Story von Rielle vor dem Crash? Eher großspurig und unbedacht – noch kein Beweis für Planung. Extrem bedenklich, aber das müssen die Ermittlungen klären. Ergebnis anzeigen