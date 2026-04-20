Aufbruch ins Unbekannte: Vanessa & Jenny Grassl wandern aus

Vanessa (25) und Jenny Grassl (25) wagen einen großen Schritt: Die Reality-Twins wandern nach Zypern aus – ein Land, das die beiden nach eigenen Angaben bislang noch nie besucht haben. In einem Reel auf Instagram berichten sie jetzt aufgeregt von ihren Plänen und nehmen ihre Follower mit auf eine Reise ins Ungewisse. Mit vollgepackten Koffern und jeder Menge Vorfreude machen sie sich auf den Weg ans Mittelmeer. Zwei Wochen wollen sie nun auf der Insel verbringen – vielleicht auch länger. In dieser Zeit zählt vor allem eins: Vanessa und Jenny müssen eine passende Wohnung finden.

In dem Clip schildern die Influencerinnen, wie aufgeregt sie vor dem Abflug gewesen sind: "Wir waren einfach so nervös, ob uns Zypern auch wirklich so gefallen wird, wie wir uns das Ganze vorstellen." Der Flug wurde den Zwillingen zufolge von einem besonders romantischen Sonnenuntergang begleitet, der die Vorfreude zusätzlich ankurbelte. In den kommenden Tagen wollen Vanessa und Jenny sich erst einmal auf Wohnungssuche begeben und bevorzugt in Paphos fündig werden. Auch die Community wird eingebunden: Wer gute Angebote kennt, darf sie den beiden schicken, damit die Suche nach einem neuen Heim schnell abgehakt werden kann.

Persönlich zeigen sich die Schwestern als eingespieltes Team, das große Entscheidungen gemeinsam anpackt und offen mit seiner Community kommuniziert. Die beiden Realitystars versprechen, ihre Community nun täglich auf ihren Social-Media-Kanälen mitzunehmen. Sie wollen jeden Schritt ihrer geplanten Auswanderung dokumentieren – vom Hotelalltag über die Wohnungsbesichtigungen bis hin zu möglichen Neuentdeckungen in ihrer vielleicht zukünftigen Heimat Paphos.

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RTL II Jenny und Vanessa, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

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Instagram / grasslvanessa Vanessa Grassl, September 2024

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Instagram / jennygrassl_ Jenny Grassl, Reality-TV-Darstellerin