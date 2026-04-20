Yeliz Kocs Statement: Jimi Blue Ochsenknecht äußert sich

Im Zoff zwischen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) hat sich nun auch der Schauspieler zu Wort gemeldet. Nachdem Yeliz öffentlich erzählt hatte, dass er wieder in einer neuen Beziehung ist und sich nicht ausreichend um die gemeinsame Tochter Snow (4) kümmert, reagierte Jimi in seiner Instagram-Story auf die Vorwürfe. "Egal, was gesagt wird oder wie ich dargestellt werde, ich bleibe bei meinen Werten. Respekt und Anstand stehen für mich an erster Stelle. Die Mutter meiner Tochter ist ein wichtiger Teil unseres Lebens und verdient einen respektvollen Umgang", schreibt er unter anderem.

In seinem Statement schreibt Jimi weiter: "Ich werde mich nicht auf öffentliche Diskussionen einlassen. Nicht alles, was laut ist, hat Gewicht." Er erklärt, das Thema Sorgerecht angesprochen zu haben, weil er sich wünsche, mehr für die gemeinsame Tochter da zu sein. "Es ist kein leichtes Thema für mich, ich möchte einfach ein Teil ihres Lebens bleiben. Am Ende zählt für mich nur eines: Verantwortung zu übernehmen und das Richtige für unsere Tochter zu tun", heißt es. Begleitet wird das Statement von einem Video, das Snows Hände zeigt, während sie ihrem Vater frech eine Grimasse ins Gesicht zieht.

In einem Statement, das vor Kurzem online ging, schoss Yeliz gegen Jimi. Sie behauptete, seitdem er wieder vergeben sei, würden Absprachen nicht mehr eingehalten werden. Termine würden kurzfristig abgesagt oder verschoben werden. Gleichzeitig fordere er mehr Umgang und sogar das Sorgerecht für Snow. Für Yeliz passe das nicht zusammen. "Es geht nicht darum, wie viel Zeit man theoretisch bekommt, sondern wie verlässlich man für ein Kind da ist. Meine Tochter leidet sehr darunter. Sie fragt jeden Tag nach ihrem Papa, und es gibt Nächte, in denen sie nach ihm weint, weil er plötzlich wieder nicht da ist. Genau davor hatte ich immer Angst und genau das ist jetzt eingetroffen", schrieb sie.

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, 2025

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Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Tochter Snow

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc