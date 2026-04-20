Nach Haterkommentaren: Romina Palm erklärt Gewichtsverlust

Auf der Fitnessmesse FIBO in Köln wollte Romina Palm (26) eigentlich nur ihre Fans treffen – doch nach ihrem Auftritt sah sich das Model plötzlich mit zahlreichen Negativ-Kommentaren konfrontiert. Unter Fotos und Clips auf Social Media häufen sich Äußerungen zu ihrem veränderten Äußeren. Viele User warfen ihr vor, zu dünn zu sein. In einem Instagram-Reel geht Romina jetzt offen auf die Kommentare ein und erklärt ihren aktuellen Gewichtsverlust – direkt an ihre Community gerichtet und mit klaren Worten. Zuvor liest sie einige der heftigsten Nachrichten vor, darunter Sprüche wie "Was ist das für ein Skelett?", "Maus, iss mal was" und "Klappergestell". Damit macht sie deutlich, womit sie sich seit ihrem Messeauftritt auseinandersetzen muss und warum sie das Thema nicht stehen lassen will.

In dem Reel erklärt die Influencerin, sie sei tatsächlich schmaler als gewollt – und nennt einen konkreten Grund. "Ja, ich bin gerade dünner, als ich es eigentlich sein möchte", sagt sie bei Instagram. Auslöser sei eine Kreuzbandoperation vor vier Monaten gewesen. Wegen der Verletzung konnte sie ihr Bein nicht richtig trainieren, auch der Oberkörper kam kürzlich zu kurz. "Ich hätte definitiv mehr meinen Oberkörper trainieren können. Aber soll ich euch mal was verraten? Ich hatte einfach keinen Bock", gesteht Romina im Clip. Bewegung sei insgesamt weniger drin gewesen, weswegen sie auf ihre Ernährung achtete: "Dadurch, dass ich mich aufgrund der Verletzung weniger bewegen konnte, hatte ich jetzt auch einfach nicht den Sinn darin gesehen, über meinen Hunger zu essen, weil, ich fühle mich wohl, auch wenn ihr mich Flachzange nennt." Für die Zukunft hat sie einen Plan: "Ich könnte definitiv stärker werden. Das habe ich jetzt auch vor und hab da richtig Bock drauf. Aber nicht, weil ihr das wollt." Die fiesen Botschaften spricht sie ebenfalls direkt an: "So Kommentare sind richtig uncool", betont sie.

Schon vor drei Monaten hatte Romina, die jahrelang mit einer Essstörung zu kämpfen hatte, offen über ihren Körper nach ihrer Schwangerschaft gesprochen. Nach der Geburt nahm sie nach eigenen Angaben 20 Kilo zu. Dann startete sie ihre Abnehm-Reise mit Sport und bewusster Ernährung. Auf Instagram nahm sie ihre Follower sogar mit in einen "Beispieltag" und schrieb dazu: "Was esse ich an einem Tag: Ein Beispieltag, was ich gegessen habe, um 20 Kilo abzunehmen." Ihr Ansatz: viel Protein, bewusste Ernährung und Sport, soweit es ging.

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Instagram / rominapalm Romina Palm auf der FIBO 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Töchterchen Hazel, Dezember 2025