Von Rivalin Rielle überfahren: Klaudiaglam soll hirntot sein

Schockierende Wende nach einer Club-Nacht in London: Influencerin Klaudia Zakrzewska, die im Netz als Klaudiaglam bekannt ist, soll nach einem Crash in der Nähe des Inca in Westminster hirntot sein. Nach einem handgreiflichen Streit vor dem Eingang raste gegen 4:30 Uhr am frühen Morgen des 18. April auf der Argyll Street ein Auto in eine Gruppe von Menschen. Am Steuer soll Gabrielle Carrington gesessen haben, im Netz als Rielle bekannt. Eine Frau wurde noch am Tatort festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes und gefährlichen Fahrens. In sozialen Netzwerken kursieren seitdem dramatische Clips und Berichte über den Vorfall, auf die sich erste Medienberichte und Augenzeugen berufen.

Videos aus der Nacht zeigen, wie Umstehende die streitenden Gruppen zu trennen versuchen. Eine Frau steigt in einen schwarzen Mercedes. "Fahr sie nicht um!", ist in einem Clip aus der Menge zu hören. Kurz darauf beschleunigt der Wagen, erfasst mutmaßlich Klaudia und setzt dann zurück. Neben Klaudia wurden laut Berichten zwei weitere Passanten verletzt: Ein Mann erlitt lebensverändernde Verletzungen, eine Frau wurde leicht verletzt. Ein Türsteher, der sich online Bounceplaydirty nennt und nach eigenen Angaben vor Ort war, meldete sich auf Snapchat zu Wort: "Es ist bestätigt, dass die Frau in Frage hirntot ist. Jeder, der weiß, was das bedeutet, bitte schickt Gebete", schrieb er. Ein offizielles Statement der Metropolitan Police zu einem Hirntod liegt bislang nicht vor, ebenso wenig eine Bestätigung durch Familie oder Klinik. Unterdessen verbreiten Freundinnen emotionale Posts, darunter ein Instagram-Clip mit den Worten: "Ruhe in Frieden, K, die reinste Seele, so sanft und süß", sowie ein langer Text: "Niemand versteht den Schmerz, den ich gerade trage... Ich bin diejenige, der das Bild bleibt, wie meine beste Freundin vor meinen Augen getötet wurde... Das geht nicht aus meinem Kopf."

Besonders brisant: Nur wenige Stunden vor dem Crash soll Rielle auf Snapchat eine verstörende Story gepostet haben, die inzwischen von Nutzern gesichert und weiterverbreitet wird. In dem Clip filmt sie sich demnach beim schnellen Fahren durch die Stadt. Dazu schrieb sie: "Menschen sollten Verrückte nicht provozieren. Denn wenn ich dich für dein Provozieren verletze, werde ich nicht ins Gefängnis gehen, ich werde im Krankenhaus sein, gleich um die Ecke von dem Ort, an den ich dich bringe." Im Netz löste das heftige Diskussionen aus, viele werteten die Zeilen als mögliches Indiz für eine geplante Attacke. Die Metropolitan Police hatte in einem Statement erklärt, die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Detective Chief Inspector Alison Foxwell sagte: "Während unsere Ermittlungen andauern, sind unsere Gedanken bei den Verletzten und ihren Angehörigen." Gleichzeitig rief die Polizei mögliche Zeugen dazu auf, sich zu melden. Klaudia habe laut aktuellen Berichten weiterhin in kritischem Zustand im Krankenhaus gelegen, während ihre Familie um Rücksicht und Gebete gebeten habe.

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Instagram / klaudiaglam Klaudia Zakrzewska, Influencerin

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Instagram / rielleuk Influencerin Rielle

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