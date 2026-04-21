Kate tröstet einen Polizisten bei Empfang zum 100. der Queen

Bei einem Empfang im Buckingham Palace zu Ehren des 100. Geburtstags der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) hat Prinzessin Kate (44) den ehemaligen Polizisten Tony Gledhill mit einer herzlichen Umarmung getröstet. Der 88-Jährige war einer von hunderten Gästen, die anlässlich des Gedenkens an die im Jahr 2022 verstorbene Monarchin eingeladen worden waren. Als Kate auf Tony traf, wirkte er sichtlich bewegt – die Prinzessin hörte ihm aufmerksam zu und legte tröstend den Arm um ihn. Wie Mirror berichtet, zeigte sich der frühere Beamte nach dem rührenden Moment tief beeindruckt: "Sie war fantastisch", sagte er über Kate.

Der Grund für seine Rührung: Tonys Frau war kurz vor dem Empfang gestorben – und hatte ihn vor ihrem Tod ausdrücklich gebeten, das Ereignis im Palast trotzdem zu besuchen. Tony ist kein gewöhnlicher Gast: Der Polizist erhielt bereits 1966 das George Cross, eine der höchsten britischen Tapferkeitsauszeichnungen. Als einfacher Constable bei der Metropolitan Police hatte er damals bewaffnete Kriminelle verfolgt und überwältigt. Der Empfang war Teil einer Feier, die das Leben und Vermächtnis von Elizabeth ehren sollte, mit Gästen aus 45 ihrer Schirmherrschaften.

Kate nahm gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (43) und weiteren Mitgliedern der Royal Family an dem Empfang teil. König Charles III. (77) leitete dabei eine bewegende Runde "Happy Birthday" zu Ehren dreier Gäste, die an demselben Tag wie die verstorbene Königin ihren 100. Geburtstag feierten. Mit Champagner und einem speziellen Cocktail in Anlehnung an das Lieblingsgetränk der Queen wurde in den festlich dekorierten Räumen des Palastes gefeiert. Kate erschien bei dem Empfang in einem hellvioletten Kleid mit offenem Haar und Perlenschmuck.

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales lächelt und spricht bei einem Empfang im Buckingham-Palast anlässlich des 100. Geburtstags von Queen Elizabeth II.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Empfang im Buckingham-Palast zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II.

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Getty Images Queen Elizabeth II. beim Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin