Kates besondere Geste zum Gedenken an Queen Elizabeth II.

Prinzessin Kate (44) hat beim Gedenken an den 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. (†96) ein ganz besonderes Accessoire getragen: eine dreiteilige Perlenkette, die einst der verstorbenen Monarchin gehörte. Gemeinsam mit Prinz William (43) nahm sie am Dienstag, dem 22. April, an einem Empfang im Buckingham Palace teil, bei dem Bürger geehrt wurden, die selbst ihren 100. Geburtstag feierten. Kate erschien dabei in einem lila Kleid – und mit dem bedeutungsträchtigen Schmuck am Hals, der laut dem Magazin Tatler aus dem Besitz der Queen stammte.

Die Perlenkette hat eine besondere Geschichte: Queen Elizabeth trug sie auf dem letzten offiziellen Porträt, das je von ihr aufgenommen wurde. Kate hat das Schmuckstück seit dem Tod der Monarchin im Jahr 2022 bereits bei mehreren Anlässen getragen – unter anderem bei einem Empfang im Buckingham Palace unmittelbar vor der Beerdigung der Queen. Neben dem Ehepaar William und Kate nahmen auch König Charles (77), Königin Camilla (78), Prinzessin Anne (75) sowie weitere Mitglieder der königlichen Familie an den Feierlichkeiten teil. Passend zum Anlass teilte das Paar außerdem ein Familienfoto auf Social Media, das die drei gemeinsamen Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) mit der Queen zeigt – versehen mit dem Kommentar: "In Erinnerung an Ihre Majestät Königin Elizabeth II. am 100. Jahrestag ihrer Geburt. Generationen inspiriert durch ein Leben in Pflichterfüllung."

Für William und Kate war die Beziehung zur Queen eine ganz persönliche. Wie William in einem Gespräch mit Eugene Levy (79) für die Sendung "The Reluctant Traveler" erzählte, wurde sein Verhältnis zu seinen Großeltern mit den Jahren herzlicher: "Als sie in ihre Achtziger kamen, haben sie sich etwas entspannt – und da war meine Beziehung zu ihnen am besten." Auch Kate pflegte eine enge Verbindung zur verstorbenen Monarchin, die von ihren drei Kindern liebevoll "Gan-Gan" genannt wurde. In einem früheren Interview erinnerte sie sich an eine gemeinsame Ausfahrt mit der Queen ohne William und betonte, wie aufmerksam diese auf sie eingegangen sei: "Die Tatsache, dass sie sich die Zeit genommen hat, sicherzustellen, dass es mir gut geht, zeigt, wie fürsorglich sie wirklich war."

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales lächelt und spricht bei einem Empfang im Buckingham-Palast anlässlich des 100. Geburtstags von Queen Elizabeth II.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Empfang im Buckingham-Palast zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II.

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Getty Images Queen Elizabeth II. beim Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin

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