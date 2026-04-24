Seltenes Familienfoto: Royale Reunion zum 100. der Queen

Anlässlich des 100. Geburtstags von Queen Elizabeth II. (†96) am 21. April versammelten sich die arbeitenden Mitglieder der britischen Königsfamilie, wie die Royals genannt werden, die aktiv die Monarchie repräsentieren, zu einem gemeinsamen Gruppenfoto im Buckingham Palace – und dieses Bild hat echten Seltenheitswert. Zuletzt waren alle sogenannten "Working Royals" nach der Krönung von König Charles III. (77) im Jahr 2023 zusammen abgelichtet worden. Neben Charles und seiner Frau Königin Camilla (78), die im Zentrum des Fotos stehen, sind unter anderem auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) zu sehen, die mit 43 bzw. 44 Jahren die Jüngsten in dieser exklusiven Gruppe sind.

Das Foto zeigt die gesamte aktive Königsfamilie in ihrer aktuellen Zusammensetzung: Neben William und Kate sowie Charles und Camilla posierten auch Prinzessin Anne (75), Prinz Edward (62) mit seiner Frau Herzogin Sophie, Prinz Richard mit seiner Frau Herzogin Birgitte sowie die beiden Ältesten der Gruppe – Herzog Eduard von Kent und Prinzessin Alexandra – die Cousins und Cousine zweiten Grades von Charles. Nicht auf dem Bild zu sehen sind Andrew Mountbatten-Windsor (66), dem nach der Epstein-Affäre sämtliche royalen Titel aberkannt wurden, sowie Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44), die sich 2020 freiwillig aus dem royalen Dienst zurückzogen. William ist damit der einzige der acht Enkelkinder von Queen Elizabeth, der aktuell offizielle königliche Pflichten übernimmt.

Dass die Gruppe der arbeitenden Royals so klein gehalten wird, ist eine bewusste Entscheidung von Charles. Der Evening Standard zitierte bereits 2023 eine Quelle mit den Worten: "Das Königshaus ist keine Art Wohnungsbauverein für entfernte Verwandte." Ziel sei es demnach, die Zahl der finanziell vom Königshaus abhängigen Mitglieder langfristig zu reduzieren. Im Buckingham Palast hatten William, Kate, Charles und Camilla anlässlich des Ehrentags von Queen Elizabeth bereits gemeinsam an einem Empfang in der Marble Hall teilgenommen – Williams und Kates Kinder George, Charlotte und Louis waren bei dem Anlass nicht dabei.

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Getty Images König Charles, britischer Monarch

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Oster-Gottesdienst in der St George’s Chapel in Windsor, April 2026

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Getty Images Bei der Queen’s Reading Room-Empfang: Queen Camilla und König Charles III.in Clarence House