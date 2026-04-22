Das fällt Prinzessin Kate bei großen Royal-Events schwer

Bei einem Empfang im Buckingham Palace hat Prinzessin Kate (44) jetzt offen über eine Herausforderung gesprochen, mit der sie bei großen royalen Veranstaltungen zu kämpfen hat. Am 21. April nahm die dreifache Mutter an einer Feier zu Ehren des 100. Geburtstags der verstorbenen Königin Elizabeth (†96) teil – gemeinsam mit Prinz William (43), König Charles (77), Königin Camilla (78), Prinzessin Anne (75) sowie Prinz Edward (62) und Sophie, der Herzogin von Edinburgh. Dabei wandte sie sich an eine kleine Gruppe von Frauen und gab dabei einen ehrlichen Einblick in ihren royalen Alltag. In einem Fanvideo, das auf X verbreitet wurde, ist zu hören, wie sie sagte: "Ich finde diese Umgebungen wirklich schwierig. Ich habe außerdem eine sehr leise Stimme, also werde ich immer aufgefordert, etwas lauter zu sprechen!"

Zu dem Empfang im Buckingham Palace waren Vertreter verschiedener Patronate der verstorbenen Königin geladen, außerdem nahmen Hundertjährige teil, die ebenfalls am 21. April 1926 geboren wurden und sich damit einen Geburtstag mit der Monarchin teilen. Königin Elizabeth war im September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben. Kate hat übrigens auch schon früher offen darüber gesprochen, welche royalen Regeln ihr schwerfallen. In der ITV-Dokumentation "Our Queen at Ninety" aus dem Jahr 2016 gestand sie: "Es ist eine echte Kunst, bei Walkabouts dabei zu sein. Alle in der Familie necken mich, weil ich viel zu lange quatsche."

Ihre Bemerkung über die leise Stimme passt zu einer Anekdote aus Kates Kindheit, die sie schon vor einiger Zeit an ihrer früheren Schule St. Andrew's teilte. Damals erzählte sie, dass sie und ihre Schwester Pippa zwei Meerschweinchen hatten: "Einer hieß Pip und einer Squeak, weil meine Schwester Pippa genannt wurde und ich Squeak", zitierte der Mirror ihre Worte. Den liebevollen Spitznamen trug die heutige Prinzessin von Wales schon früh. Nach ihrer Hochzeit mit William im Jahr 2011 übernahm Kate offizielle Aufgaben im Königshaus und ist dreifache Mutter.

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