Auf diese neue Lebensphase bereiten sich William & Kate vor

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) stehen vor einer neuen Lebensphase – und die hat nichts mit royalen Pflichten zu tun, sondern mit ihrem Familienleben. Ihr ältester Sohn Prinz George (12) wird im Herbst auf eine weiterführende Schule wechseln und dort zum ersten Mal in einem Internat leben. Obwohl noch nicht offiziell bestätigt wurde, welche Einrichtung die Eltern für den Zwölfjährigen ausgesucht haben, wurden William und Kate bereits im März bei einem privaten Besuch des Marlborough College gesichtet. Royal-Expertin Emily Nash ordnet diesen Schritt nun gegenüber Hello! ein – und ist überzeugt, dass er für die gesamte Familie eine tiefgreifende Veränderung bedeuten wird.

Für George selbst wird das Internat eine völlig neue Erfahrung sein: kein Einschlafen mehr im eigenen Kinderzimmer, keine gemeinsamen Abende mehr mit der Familie. Für seine Eltern heißt es zum ersten Mal, die drei Kinder nicht jeden Tag um sich zu haben. "Sie sind eine so eng verbundene Familie", so Emily. Sie ergänzte: "George wird fehlen. Es wird sich anfühlen, als ob ein Platz am Tisch leer bliebe." Sie betont außerdem, dass der Schulwechsel William und Kate womöglich einen Vorgeschmack darauf geben könnte, "wie es sich anfühlen könnte, wenn die Kinder in einigen Jahren aus dem Haus sind." Royal-Experte Robert Jobson sieht den Internatsbeginn hingegen auch als große Chance: Für George werde es eine Möglichkeit sein, "sich zu entfalten und nachmittags und abends an Aktivitäten teilzunehmen, anstatt zu seinen Eltern nach Hause zu fahren."

Dass William und Kate sich gut in ihren Sohn hineinversetzen können, dürfte an ihrer eigenen Schulzeit liegen. Beide verbrachten einen Teil davon auf Internaten: William besuchte das Eton College, Kate das Marlborough College. Gleichzeitig wird es das erste Mal sein, dass sie die Internatserfahrung aus der Elternperspektive begleiten. George ist bekannt dafür, Bewegung und Zeit im Freien zu brauchen – sein Vater beschrieb ihn einmal als "ein Tier im Käfig", wenn er nicht draußen sein kann. Umso mehr dürfte ihn das Leben auf einem Internat-Campus, mit all seinen Aktivitäten und neuen Begegnungen, prägen. In den Ferien kehrt er dann mit jeder Menge neuer Eindrücke zurück nach Hause.

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Getty Images Prinz William und Kate, Prinzessin von Wales, bei der Inthronungszeremonie von Sarah Mullally im Canterbury Cathedral

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

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Getty Images Prinz George bei der Horse Guards Parade während Trooping The Colour 2025 in London