Prinz William und Kate ehren Queen Elizabeth II. zum 100.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sind jetzt in den royalen Alltag zurückgekehrt – und das mit einem besonderen Anlass: dem hundertsten Geburtstag von Queen Elizabeth II. (†96) am 21. April. Das Paar kam im Buckingham Palace mit weiteren Mitgliedern der Königsfamilie zusammen, um das Leben der verstorbenen Monarchin zu ehren. Gemeinsam mit König Charles (77) und Königin Camilla (78) nahmen sie an einem Empfang in der prunkvollen Marble Hall teil, wie Hello! berichtet. Williams und Kates Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) blieben dieses Mal jedoch zu Hause und begleiteten ihre Eltern nicht zu dem offiziellen Termin.

Gleichzeitig bedeutet der Auftritt das Ende der Osterpause des Paares: Nach rund drei Wochen Auszeit mit der Familie kehrten sie nun erstmals wieder zu einem offiziellen Termin zurück. Laut Hello! waren neben dem Thronfolgerpaar auch zahlreiche weitere Mitglieder der Königsfamilie anwesend, darunter Prinzessin Anne (75), Prinz Edward (62) sowie die Herzogin Sophie von Edinburgh und das Herzogpaar von Gloucester. Gemeinsam erinnerten die Royals bei dem Empfang an das Leben und das Vermächtnis von Elizabeth, die fast sieben Jahrzehnte auf dem Thron saß.

Auch darüber hinaus bleibt die Erinnerung an Queen Elizabeth II. für die Royals von großer Bedeutung. König Charles hatte seine Mutter bereits mit einer Videobotschaft gewürdigt, in der er auf ihr bewegtes Leben zurückblickte. "Meine Familie und ich halten inne, um über das Leben und den Verlust einer Monarchin nachzudenken, die uns allen so viel bedeutete", sagt er in einem Video, das auf Instagram veröffentlicht wurde. Aufgenommen wurde der Clip in der Bibliothek von Schloss Balmoral – jenem Ort in Schottland, an dem Elizabeth am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren starb. "Gott segne dich, geliebte Mama. Du bleibst für immer in unseren Herzen und Gebeten", so Charles.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Empfang im Buckingham-Palast zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II.

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Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinzessin Kate, Queen Elizabeth II. und Prinz Harry, Juni 2015

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Getty Images Die britische Königsfamilie im Juni 2015