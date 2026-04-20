Royal-Wedding: Kate wählte Rolls-Royce statt Glaskutsche

Wenige Wochen vor ihrer Hochzeit mit Prinz William (43) am 29. April 2011 traf die damalige Kate Middleton (44) eine Entscheidung, die im Buckingham Palace für erhebliche Aufregung sorgte: Die heutige Prinzessin von Wales lehnte die traditionelle Glaskutsche ab und bestand darauf, in einem Auto zur Westminster Abbey zu fahren. Wie der royale Experte Russell Myers in seinem Buch "William und Catherine – die neue Ära der Monarchie" schildert, wollte Kate einen zeitgemäßeren Auftritt und scheute den großen symbolischen Moment in einem so imposanten Gefährt. Sie fühle sich in ihrer neuen Rolle noch nicht vollständig angekommen, so Myers.

Die Wahl fiel schließlich auf den Rolls-Royce Phantom VI von Queen Elizabeth II. (†96) – und genau damit begannen die Probleme für die Planer des Palasts. Denn dasselbe Fahrzeug war im Dezember 2010 bei Studentenprotesten gegen Studiengebührenerhöhungen in London attackiert worden, als sich der heutige König Charles III. (77) und Camilla darin befanden. Eine aufgebrachte Menge bewarf den Wagen mit Farbe und Gegenständen, ein hinteres Fenster zerbrach. Die Reparatur war alles andere als einfach: Wie der königliche Equerry Toby Browne gegenüber der BBC erklärte, mussten einzelne Teile als Sonderanfertigungen neu hergestellt werden, und auch der charakteristische Bordeaux-Lack der royalen Fahrzeugflotte musste eigens reproduziert werden. Das Fahrzeug wurde letztendlich rechtzeitig wiederhergestellt, und Kate traf am Hochzeitstag pünktlich und ohne Zwischenfälle in der Westminster Abbey ein.

Die "Glass Coach", die Glaskutsche des britischen Königshauses, gilt als eines der traditionsreichsten Fahrzeuge der Monarchie. Prinzessin Diana (†36) war damit einst zu ihrer Hochzeit gefahren, ebenso Queen Elizabeth II. Das Fahrzeug, das Kate ablehnte, den Rolls-Royce Phantom VI, hatte Elizabeth II. im Jahr 1977 als Geschenk erhalten – es ist damit nicht nur für die Hochzeit von Kate und William, sondern auch darüber hinaus ein Fahrzeug von hohem symbolischem Wert für das Königshaus.

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Getty Images Kate Middleton und Michael Middleton auf dem Weg zur Westminster Abbey zur Hochzeit mit Prinz William am 29. April 2011

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Getty Images Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit im April 2011

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate am Tag ihrer Hochzeit im Jahr 2011