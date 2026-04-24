Royaler Familienzuwachs: Zara Tindall zeigt neuen Welpen

Royaler Zuwachs bei den Tindalls! Zara Tindall (44) hat bei einem Reitturnier in Norfolk ein neues Familienmitglied präsentiert: einen schwarzen Cocker-Spaniel-Welpen. Am 18. April nahm die Olympia-Medaillengewinnerin an den "FEI Barefoot Retreats Burnham Market International Horse Trials" teil und wurde nach ihrem Auftritt dabei beobachtet, wie sie den süßen Vierbeiner entspannt über das Turniergelände führte, wie People berichtet. Mit dem kleinen Neuzugang leben bei Zara, ihrem Mann Mike Tindall (47) und den drei gemeinsamen Kindern Mia, Lena und Lucas nun insgesamt vier Hunde.

Neben dem neuen Welpen gehören bereits zwei schwarze Labradore – ein Mutter-Tochter-Duo – sowie ein gestromter Boxer zur Tierfamilie der Tindalls. Damit ist der Cocker Spaniel die bisher einzige Hunderasse dieser Art im Haushalt der Royals. Eine Vorliebe für genau diese Rasse teilen sie allerdings mit nahen Verwandten: Auch Zaras Cousin Prinz William (43) und seine Frau Prinzessin Kate (44) sind bekennende Cocker-Spaniel-Fans. Erst vor Kurzem plauderte Kate bei einem Besuch in Wales darüber, dass die Familie gleich zwei Cocker Spaniels hat. "Wir haben einen kleinen Welpen, er ist erst acht Monate alt, und Orla ist fünf", verriet sie gegenüber dem Magazin People.

Hündin Orla bekamen William und Kate im Jahr 2020 als Geschenk von Kates Bruder James Middleton (39) – genau wie einst ihr erster Hund Lupo, ebenfalls ein schwarzer Cocker Spaniel, den James den beiden im Dezember 2011 als verspätetes Hochzeitsgeschenk überreicht hatte. Lupo starb im November 2020. Mitte 2025 brachte Orla einen Wurf Welpen zur Welt, was William zu seinem 43. Geburtstag mit einem Foto auf dem Rasen inmitten der kleinen Hunde festhielt. Die Bildunterschrift lautete: "In Liebe, C, G, C, L, Orla und die Welpen!"

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Getty Images Zara Tindall, Prinzessin Annes Tochter

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William, Juni 2025

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Instagram / jmidy James Middleton mit seiner verstorbenen Hündin Ella, Oktober 2020