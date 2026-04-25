Musiker Rowli mit 23 Jahren überraschend verstorben

Die deutsche Musikszene trauert um einen jungen Künstler: Liron Dorow, besser bekannt als Rowli, ist am 11. April überraschend verstorben. Der Musiker aus Düren wurde nur 23 Jahre alt. Die Bestürzung in der Branche ist gewaltig, wie die große Anteilnahme auf seinen Social-Media-Accounts zeigt. Unter anderem Weggefährten wie Ritter Lean oder Yun Mufasa drückten dort ihr tiefes Mitgefühl aus. Bekanntheit erlangte Rowli vor allem 2022 durch seine virale Interpretation des Wir sind Helden-Klassikers "Nur ein Wort", die auf Spotify beeindruckende 35 Millionen Aufrufe generierte. Ein plötzlicher Abschied, der eine spürbare Lücke in der jungen Rap- und Popszene hinterlässt.

Zur Todesursache wurden bislang keine Angaben gemacht. Seine Familie und Freunde baten in einem Instagram-Post darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren und von Kontaktaufnahmen abzusehen. Zugleich bedankten sie sich bei "allen Menschen, die Lirons künstlerischen Weg in den vergangenen Jahren begleitet und unterstützt haben". Für das laufende Jahr hatte Rowli seine erste große Deutschlandtour geplant, die unter dem Titel "Eigentlich Schön" stattfinden sollte. Erst Mitte März war die gleichnamige Single erschienen.

Seinen künstlerischen Weg begann Rowli bereits mit 14 Jahren im Battlerap, wie der Musiker einst in einem Interview mit Diffus verriet. Aus diesen rauen Anfängen entwickelte er einen ganz eigenen, melancholisch angehauchten Stil, der bis zuletzt knapp eine halbe Million monatliche Hörer auf Spotify fesselte. Hits wie "Wenn die Sonne scheint" bewiesen, dass er weit mehr als ein One-Hit-Wonder war. Mit seinen oft persönlichen Texten hatte er sich vor allem bei einem jungen Publikum eine treue Fangemeinde aufgebaut.

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Imago Musiker Rowli im Mai 2025 in der Essener Innenstadt

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