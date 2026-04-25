Russell Brand fühlte sich bei Heirat mit Katy "unzureichend"

Russell Brand (50) hat in einem Interview mit der konservativen Moderatorin Megyn Kelly (55) bemerkenswert offene Einblicke in seine kurze Ehe mit Katy Perry (41) gegeben. Der britische Komiker und Schauspieler heiratete die Popsängerin im Oktober 2010 nach nur wenigen Monaten des Kennenlernens – und räumte nun ein, dass hinter diesem Schritt vor allem tiefe persönliche Unsicherheiten steckten. Er habe sich in jener Zeit als "unvollständig" empfunden und gehofft, die Beziehung mit einem der größten Popstars der Welt könnte diese innere Leere füllen. "Ich fühlte mich unzulänglich und nicht gut genug allein, also sah ich dieses große, strahlende Ding – obwohl ich sie als Person kannte, als ganz normalen Menschen." Er betonte ausdrücklich, dass er die volle Verantwortung für alle Fehler übernehme, die er in dieser 14-monatigen Ehe gemacht habe.

Zwar habe die Ehe mit einem Popstar ihm zunächst das Gefühl gegeben, es geschafft zu haben. Doch Katys überwältigender Erfolg habe ihn schließlich isoliert und gleichzeitig "unnötigen Druck und Belastung" auf sie ausgeübt. Die Ehe der beiden endete im Dezember 2011, als Russell seine damalige Frau per SMS verließ – kurz bevor sie in São Paulo, Brasilien, auf die Bühne treten sollte. Dieser emotionale Moment ist in Katys Konzertdokumentation "Katy Perry: Part of Me" festgehalten. Seit der Scheidung haben die beiden laut Russell keinen Kontakt mehr. "Ich halte Kontakt zu ihrem Vater Keith und ihrer Mutter Mary, weil sie gute christliche Menschen sind", sagte er Kelly. Auch in früheren Statements hatte sich Russell grundsätzlich wohlwollend über seine Ex-Frau geäußert: In einem Podcast-Gespräch aus dem Jahr 2025 beschrieb er sie als außergewöhnlichen Menschen, für den er nichts als Respekt empfinde.

Mittlerweile haben beide Ex-Partner ihr Leben längst neu geordnet. Russell ist seit 2017 mit Laura Brand verheiratet, mit der er zwei Kinder großzieht. Die Familie hält sich weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Katy wiederum ist Mutter einer Tochter, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Orlando Bloom (49) bekommen hat. Jetzt ist sie mit dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54) zusammen und teilt sogar gelegentliche Pärchenfotos. Für den Politiker hatte Russell im Dezember 2025 keine guten Worte übrig: "Mit Orlando Bloom war ich noch okay, aber Justin Trudeau? Komm schon! Steck mich nicht in eine Kategorie mit dem Typen! Dieser Handlanger der Globalisten", zitiert ihn E!News.

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Collage: Getty Images, Getty Images Russell Brand und Katy Perry

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Jason Merrit / Getty Images Schauspieler Russell Brand und Sängerin Katy Perry

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Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau

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