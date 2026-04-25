Pietro plaudert aus: Urlaub mit Laura war doch Pärchenurlaub

Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) liefern sich gerade wieder einen heftigen öffentlichen Schlagabtausch – und dabei hat der Sänger nun eine überraschende Enthüllung gemacht. In einem Instagram-Statement, das er als Reaktion auf ein längeres Statement von Laura veröffentlichte, gesteht Pietro: Der gemeinsame Urlaub mit den Kindern, über den zuletzt viel spekuliert wurde, war wohl doch mehr als ein freundschaftliches Treffen.

Auslöser des neuerlichen Streits war ein Podcast-Auftritt von Pietro bei Oliver Pocher (48), in dem er über Laura, ihre Beziehung und das gemeinsame Haus gesprochen hatte. Das gefiel Laura gar nicht, woraufhin sie ein ausführliches Statement veröffentlichte. Pietro antwortete daraufhin seinerseits und schrieb dabei unter anderem: "Man fliegt bestimmt nicht als Kumpel mit den Kindern weg! Lass uns hier keinen Rosenkrieg anfangen, vor allem nicht, wenn wir vor zwei Wochen noch gesagt haben, dass wir uns lieben." Gleichzeitig betonte er: "Du bist die tollste Mutter für unsere Kinder und ich bin dankbar für alles. Ich glaube, wir sollten das Thema nicht größer machen, als es ist." Außerdem stellte er klar: "Ich kann nicht stehen lassen, dass du sagst, ich rede schlecht über dich. Das habe ich nicht und werde ich öffentlich niemals machen."

Schon einen Monat zuvor hatte Pietro die Comeback-Gerüchte selbst befeuert. Damals war er im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" zugeschaltet und wurde von Oliver Pocher direkt auf den Beziehungsstatus mit Laura angesprochen. Pietro ließ dabei tief blicken und sagte: "Es gibt auch Tage, an denen ich im anderen Bett schlafe." Damit machte er deutlich, dass er und Laura im Mauritius-Urlaub offenbar zumindest zeitweise sogar ein Bett teilten. Als Oliver dann mit dem Spruch "nach dem Bu***n ganz normal rübergehen" nachlegte, bremste Pietro sofort und verwies darauf, dass das gemeinsame Kind mit im Bett liege. Trotzdem schwärmte er von der Zeit vor Ort: "Wir haben hier einfach eine gute Zeit, wir machen uns keine Gedanken darüber. Wir verstehen uns super, wir haben viel Spaß, wir erleben viel."

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IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa auf Mauritius

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IMAGO / pictureteam Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025