ESC-Fan will sie küssen: So reagiert Barbara Schöneberger

Beim ORF läuft die große Einstimmung auf den Eurovision Song Contest auf Hochtouren – und für einen unvergesslichen Moment sorgte dabei nicht etwa einer der prominenten Gäste, sondern ein ganz besonderer Fan. In mehreren Spezialausgaben begrüßt Moderatorin Barbara Schöneberger (52) im Studio Stars wie Melissa Naschenweng (35), Beatrice Egli (37) und Comedian Michael Mittermeier (60). Doch die Aufmerksamkeit gehörte kurzzeitig ganz einem gewissen Martin aus Villach: Der ESC-Fan erschien als Hobby-Dragqueen im Dirndl, sprang begeistert auf, winkte ins Publikum und deutete dabei scherzhaft an, die Moderatorin küssen zu wollen.

Barbara ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und reagierte mit ihrer gewohnten Schlagfertigkeit. "Mein Gott, du kannst aber alles tragen, lieber Martin", kommentierte sie trocken. Neben den prominenten Gästen geht es in der Show auch darum, wer von den Fans begehrte Finaltickets für die Wiener Stadthalle ergattert. Drei besonders engagierte ESC-Fans treten gegeneinander an, um sich die Karten zu sichern – wer am Ende gewonnen hat, zeigt sich in der Sendung sowie auf der Streamingplattform ORF On.

Für Barbara, die offen zugab, dass sie der heutige Selbstoptimierungswahn nervt, ist der ORF-Auftritt ein weiterer Programmpunkt in ihrem vollen Terminkalender. Die Moderatorin ist seit Jahren eine feste Größe im deutschsprachigen Fernsehen und tritt immer wieder auch als Sängerin und Schauspielerin in Erscheinung. Privat ist sie verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Für ihren humorvollen und unaufgeregten Umgang mit spontanen Situationen ist sie beim Publikum bekannt – wie der Moment mit dem etwas aufdringlichen Martin einmal mehr bewies.

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Imago Moderatorin Barbara Schöneberger bei der NDR Talk Show am 5.12.2025 in Hamburg Lokstedt

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IMAGO / BOBO Barbara Schöneberger im "ZDF-Fernsehgarten", September 2025

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Getty Images Barbara Schöneberger bei der Goldenen Henne 2025 in Leipzig