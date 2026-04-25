Hailee Steinfelds Bruder will der coole Onkel fürs Baby sein

Hailee Steinfeld (29) und ihr Ehemann Josh Allen (29) schweben im Babyglück. Die Schauspielerin und der Footballstar sind vor Kurzem Eltern einer Tochter geworden und genießen derzeit die ersten Tage zu dritt. Im Rahmen einer Sonderausgabe ihres "Beau Society"-Newsletters hat Hailee jetzt gemeinsam mit ihrem Bruder Griffin über genau dieses neue Familienidyll geplaudert. Dabei verriet der Rennfahrer nicht nur Details aus seiner Kindheit mit der Hollywoodschönheit, sondern auch, was für ein Onkel er für das Töchterchen seiner Schwester sein möchte. "Oh, definitiv der coole Onkel!", sagte er – und macht damit deutlich: Langweilig wird es mit ihm ganz sicher nicht.

Wie das Magazin People berichtet, malt sich der Profirennfahrer schon jetzt ein ziemlich actionreiches Programm mit seiner Nichte aus: "Wir werden an der Rennstrecke sein, im Sommer Boot fahren, ins Kino gehen und heimlich Süßigkeiten mitnehmen. All das eben." Er plant somit sämtliche Dinge, die Onkel und Nichte später zu einem eingeschworenen Team machen könnten. Hailee selbst hatte die Geburt ihrer Tochter zuvor in ihrem Newsletter mit den Worten "Unser kleines Mädchen ist da!" verkündet und sich für all die lieben Glückwünsche bedankt. Die Schauspielerin kann ihr Glück kaum fassen und sucht laut eigener Aussage immer noch nach Worten, um dieses Gefühl zu beschreiben. "Im Moment bin ich einfach dankbar, dieses Gefühl genießen zu können", schwärmte sie.

Auch Hailees Ehemann Josh zeigte sich bereits voller Vorfreude auf das künftige Familienleben. In einer Pressekonferenz erklärte der Quarterback: "Es ist etwas, das ich mit großem Stolz annehmen werde." Er fügte hinzu: "Das wird das Wichtigste sein, was ich je in meinem Leben sein werde – Vater. Und ich weiß, dass ich es liebe, Footballspieler zu sein, und ich liebe es, Quarterback der Buffalo Bills zu sein. Aber darauf freue ich mich ganz besonders." Hailee und Josh sind seit 2023 ein Paar und gaben sich am 31. Mai 2025 in Santa Barbara das Jawort. Anfang April kam ihre Tochter zur Welt. Hailees Bruder Griffin möchte den frischgebackenen Eltern mit Rat und Tat zur Seite stehen – und seiner Nichte ein besonders cooler Onkel sein. Seine Pläne für actiongeladene Ausflüge stehen schon jetzt.

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Instagram / griffinsteinfeld Josh Allen, Hailee Steinfeld und ihr Bruder Griffin Steinfeld

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Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025

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Tiziano Da Silva/ Pierre Peruss/ Bestimage/ Action Press Hailee Steinfeld und Josh Allen in Paris, 2024