Nach Laura Marias Ansage: Pietro Lombardi schießt gegen Ex

Die Auseinandersetzung zwischen Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) geht in die nächste Runde. Nachdem die Influencerin auf Aussagen von Pietro und seinem Podcast-Kollegen Oliver Pocher (48) reagiert und ein langes Statement veröffentlicht hatte, meldete sich der Sänger nun seinerseits in seiner Instagram-Story zu Wort und machte seinem Ärger Luft. Dabei erinnerte er daran, wie er Laura einst in der Öffentlichkeit aufgebaut habe – während alle anderen sie abgeschrieben hätten.

In seinem Statement betont Pietro, dass er sie nie öffentlich schlecht gemacht habe und das auch nie tun werde. Gleichzeitig fühlt er sich von ihr ungerecht dargestellt: "Was ich nicht verstehe, ist, als dich keiner kannte, hat es dich nicht gestört, dass ich dich gepusht habe und ganz Deutschland vorgestellt habe", schrieb er. Er verwies auch darauf, dass Laura heute ihr eigenes Geld verdiene und man darauf sogar stolz sein könne. Beim Thema gemeinsame Kinder appellierte er an sie, keinen öffentlichen Rosenkrieg zu führen: "Die Kinder-Schiene ist natürlich clever für einen öffentlichen Post!" Und weiter: "Du bist die tollste Mutter für unsere Kinder und bin dankbar für alles." Mittlerweile hat Pietro seine Storys wieder gelöscht und postete stattdessen einen kurzen Satz: "Habe die Storys wieder rausgenommen. Die Emotionen haben kurz gewonnen, aber bringt nix. Sinnlos."

Pietro deutete zuvor aber außerdem an, dass der viel diskutierte Familien-Trip offenbar doch mehr war als nur ein harmloses "Wir verstehen uns noch". In seinem Instagram-Statement schrieb er: "Man fliegt bestimmt nicht als Kumpel mit den Kindern weg! Lass uns hier keinen Rosenkrieg anfangen, vor allem nicht, wenn wir vor zwei Wochen noch gesagt haben, dass wir uns lieben." Damit legte er selbst nach und ließ durchblicken, dass zwischen den beiden zuletzt wohl noch Gefühle im Spiel waren. Gleichzeitig versuchte er zu bremsen und betonte: "Ich glaube, wir sollten das Thema nicht größer machen, als es ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger (Bild möglicherweise mit künstlicher Intelligenz bearbeitet)

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa auf Mauritius

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa posten ein Selfie