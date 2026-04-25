Diese TV-Jobs lehnt Mirjam Weichselbraun heute konsequent ab

Mirjam Weichselbraun (44) ist in ihrer langen TV-Karriere schon in diversen Formaten aufgetreten – doch nicht alle diese Jobs würde die Österreicherin noch einmal annehmen. Im Podcast "Knoll (V)ermittelt" spricht sie jetzt offen darüber, welche Art von Shows sie heute bewusst ablehnt: "Es gab ganz viele so Sendungen, wo Prominente Sachen kommentiert haben – dann zeigen sie dir Clips und du sollst dazu was sagen", erklärt sie im Podcast und bezieht sich damit auf einen echten Klassiker des deutschen Privatfernsehens: Groß angelegte Rankingshows mit Promis als sogenannte Talking Heads. Dazu stellt Mirjam klar: "Das interessiert mich eigentlich nicht mehr."

Ganz anders sieht es für Mirjam bei Musik- und Unterhaltungsformaten aus. Dort ist die Tirolerin nach wie vor mit Begeisterung dabei. "Ich würde immer wieder alles machen mit Musik, weil das war immer so meine Leidenschaft", schwärmt sie gegenüber Podcast-Host Andi Knoll. Dass sie bei Kommentarsendungen kürzertreten will, hat für sie aber auch eine gesellschaftliche Dimension: "Ich finde, es soll so jeder sein Ding machen, und wir sind in einer Gesellschaft, wo so schnell auf andere draufgehauen wird." Genau das möchte sie nicht mehr fördern – "da fühle ich mich einfach nicht mehr wohl", so die 44-Jährige.

Mirjam ist ohnehin jemand, der gerne neue Herausforderungen sucht – und das nicht nur vor der Kamera. Zuletzt zeigte sich die gebürtige Innsbruckerin von einer besonders abenteuerlichen Seite: Sie reiste in das norwegische Finse, wo Profis für Polarexpeditionen trainieren, und stellte sich dort eisigen Temperaturen und extremen Wetterbedingungen. Auf Social Media teilte sie Bilder aus der frostigen Landschaft und gab dabei Einblick in eine sehr persönliche Seite von sich.

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Instagram / mirjam.weichselbraun_official Mirjam Weichselbraun, Moderatorin

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Mirjam Weichselbraun und Wayne Carpendale, Moderatoren bei "Dancing on Ice" 2006

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Instagram / mirjam.weichselbraun_official Mirjam Weichselbraun, 2026