Nach brutalem Überfall: Georg Stengel gibt Update zu Tätern

Schlagersänger Georg Stengel (32) hat sich jetzt erstmals ausführlich zu einem brutalen Überfall geäußert, der sich im vergangenen Sommer ereignet hatte. Bei einer Bootsparty im August 2025 wurde er attackiert, als er seiner Freundin Alina Lalis zur Hilfe kam, die offenbar belästigt wurde. Der Angriff hatte schwerwiegende Folgen: Georg verlor dabei das Bewusstsein und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Seinen Followern auf Instagram schilderte er damals den Vorfall in drastischen Worten: "Ich war gestern im Krankenhaus, weil ich einen auf die Fresse bekommen habe", schrieb er.

Gegenüber Schlager.de äußerte sich der Sänger nun zu den Konsequenzen, die der Vorfall für die Täter hat. Ursprünglich hatte er angekündigt, Bilder und Beweismaterial aus jener Nacht öffentlich zu machen und dem Täter "das Leben zur Hölle zu machen". Von diesem Plan rückte er aber letztlich ab: "Ich habe die Bilder damals doch nicht öffentlich gemacht", erklärte er im Interview. Trotzdem seien die Verantwortlichen inzwischen identifiziert worden. "Wir haben das intern geklärt, die Leute wurden gefunden. Aber der Prozess zieht sich noch etwas hin", so Georg. Auf weitere Details muss er aufgrund des laufenden Verfahrens verzichten. Seinen Unmut lässt er sich dennoch nicht verbergen: "Die Leute werden jetzt richtig abgezogen, das kann ich sagen."

Trotz der belastenden Erlebnisse blickt Georg nach vorn. Am 24. April veröffentlichte er sein neues Album "ISSO", und seine bevorstehende Solo-Tour ist bereits restlos ausverkauft. Auch privat könnte sich demnächst einiges tun: Der Brandenburger ist bereits seit einigen Jahren mit Alina zusammen, und auf die Frage, ob eine Verlobung in Planung sei, zeigte er sich vielsagend. "Ja, darüber habe ich schon nachgedacht. Sie macht auch schon Druck. Klar möchte ich das auch. Ich habe auch schon so meine Pläne, aber die möchte ich nicht verraten", verriet er gegenüber dem Portal.

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Imago Georg Stengel beim Schlagerbooom in der Westfalenhalle Dortmund 2024

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Imago Georg Stengel und Alina Lalis bei der Premiere von "Elisabeth – Das Musical", März 2025

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Imago Florian Silbereisen und Georg Stengel bei den Schlagerchampions im Berliner Velodrom 2025

Wie findet ihr Georgs Entscheidung, die Bilder vom Überfall nicht öffentlich zu machen? Richtig und stark – das gehört vor Gericht, nicht ins Netz. Schade – ein klares Statement hätte ein Zeichen setzen können. Ergebnis anzeigen