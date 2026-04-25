Horror: Hunderte Nosferatu-Spinnen in Wohnung von Hanni Hase

Für Hanni Hase geht der Albtraum Tag für Tag weiter. Die ehemalige Love is Blind Germany-Kandidatin kämpft seit knapp zehn Tagen in ihrer Wohnung gegen eine Spinnenplage – und ein Ende ist nicht in Sicht. Alles begann damit, dass sie vor über einem Monat eine ausgewachsene Spinne in ihrem Schlafzimmer fand, die dort offenbar Eier legte und sich so Hunderte Jungtiere in ihren vier Wänden ausbreiteten. Seitdem hält die TV-Bekanntheit ihre Community täglich auf Instagram über den Stand der Dinge auf dem Laufenden: "Man erkennt wirklich ganz genau, dass es eine Nosferatu-Spinne ist", erklärte sie in einem Clip.

Hanni ließ bereits für rund 313 Euro einen Kammerjäger kommen und ergriff auch selbst Maßnahmen gegen die ungebetenen Mitbewohner – unter anderem mit einem Spinnenabwehrspray. Trotzdem musste sie nun wieder eine bittere Entdeckung machen: In einem weiteren Zimmer hat die Influencerin frische Spinnennester gefunden. In ihrer Story zeigte sie sich daraufhin den Tränen nahe. "Ich werde jetzt 500 Flohbomben kaufen und die in jedem Zimmer zünden. Ist mir so egal, wer es traurig findet, dass Spinnen sterben. Wenn ihr einmal in dieser Situation seid, denkt an mich. Dieser psychische Druck ist so schlimm, ich habe seit sieben Tagen nicht geschlafen", schrieb sie dort.

Die Nosferatu-Spinne gilt als eine der größten Spinnenarten in Deutschland und ist vor allem für ihre Schnelligkeit bekannt. Ihren unheimlichen Namen verdankt sie ihrer auffälligen Zeichnung, die an die Silhouette des gleichnamigen Vampirfilms erinnern soll. Für Hanni, die durch ihre Teilnahme an der Datingshow "Love is Blind Germany" einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, ist die Situation offensichtlich eine enorme Belastung – auch wenn sie auf Instagram zu Beginn noch humorvoll über die Spinnen-Invasion berichtete und in einem Video erklärte: "Ich bin einfach Mutter geworden – Mutter von 200 Babyspinnen."

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Instagram / hannihase TV-Bekanntheit Hanni Hase, April 2026

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Instagram / hannihase Die ausgewachsene Spinne, die in Hanni Hases Wohnung war

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Instagram / hannihase Die Babyspinnen in Hanni Hases Wohnung, April 2026

Harte Chemie oder lieber schonend: Auf welcher Seite steht ihr in Hannis Fall? Verständnis für harte Mittel – bei so einem Befall zählt der eigene Schutz. Lieber schonend und fachgerecht – Tierschutz und Sicherheit zuerst. Ergebnis anzeigen