Neuer Look: Sänger Adam Levine ist kaum wiederzuerkennen

Was ist da passiert? Adam Levine (47) sorgte vergangenes Wochenende bei einem seltenen Red-Carpet-Auftritt für Aufsehen – aber nicht unbedingt im erwarteten Sinne. Der Sänger besuchte am 18. April mit seiner Frau Behati Prinsloo (37) die 12. "Breakthrough Prize Ceremony" in Santa Monica, Kalifornien, und war dabei kaum wiederzuerkennen. Glattrasiert und gekleidet in einem blauen Hemd, schwarzem Blazer und schwarzer Hose zeigte sich der Maroon-5-Frontmann von einer ungewohnten Seite. Behati strahlte neben ihm in einem asymmetrischen braunen Kleid mit drapiertem Oberteil. Das Paar zeigte sich dabei sehr vertraut miteinander. Adam gab seiner Frau einen Kuss auf die Wange, während die Kameras auf sie gerichtet waren.

Die Fotos des Abends verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken, wo viele Nutzer ihren Augen kaum trauten. "Er sieht irgendwie aus wie Jeffree Star", schrieb eine Person, während eine andere kommentierte: "Er sieht aus wie meine Schwiegermutter." Ein dritter Nutzer spielte auf ältere Vorwürfe an: "Fremdgehen lässt einen schnell altern", schrieb er in Anspielung auf Anschuldigungen aus dem Jahr 2022, wonach Adam eine Affäre mit der Influencerin Sumner Stroh gehabt haben soll. Stroh behauptete damals in einem TikTok-Video, dass sie über den Beziehungsstatus des Sängers im Unklaren gelassen worden sei. Adam selbst bestritt die Affäre, räumte aber in einem Instagram-Statement ein: "Ich habe keine Affäre gehabt, dennoch habe ich in einer bedauerlichen Phase meines Lebens eine Grenze überschritten."

Ungeachtet der damaligen Turbulenzen präsentieren sich Adam und Behati heute als starkes Paar. Die beiden sind seit 2014 verheiratet und haben mittlerweile drei gemeinsame Kinder. Das jüngste kam im Januar 2023 zur Welt. In einem Interview mit "People" Anfang 2025 verriet Adam, dass die Vaterschaft ihn verändert habe. "Ich habe mich erweicht. Ich habe drei Kinder, ich weine jeden Tag", erklärte er gegenüber dem Medium. Er habe stets versucht, konstruktiv und einfühlsam zu sein, und sei der Überzeugung, dass es wissenschaftlich erwiesen sei, dass Gemeinheit das Gegenteil von produktiv sei: "Es gibt einfach keinen verdammten Grund, sich so zu verhalten."

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Getty Images Adam Levine in neuem Look

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Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

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Instagram / behatiprinsloo Adam Levine bestaunt mit seinen zwei ältesten Kindern die Natur