Katja Krasavice betrog Ex mit seinem Lieblingsfußballer

Katja Krasavice (29) sorgt mit einer pikanten Beichte für Gesprächsstoff: In einem neuen TikTok-Clip erzählt die Rapperin, wie sie sich an einem früheren Ex-Freund gerächt hat, der sie schlecht behandelt haben soll. Für die "schlimmen Dinge", die er ihr angetan hatte, plante Katja damals von langer Hand die ultimative Retourkutsche – und traf ihn zielgenau dort, wo es am meisten wehtut: Sie angelte sich ausgerechnet seinen Lieblingsfußballer. Online knüpfte sie Kontakt zu dem Profisportler, folgte seiner Einladung in eine VIP-Loge und inszenierte dort im Designer-Look ihren großen Auftritt. Die Reaktion des Ex-Freundes ließ nicht lange auf sich warten. Verzweifelt habe er sich bei Katja gemeldet und gejammert: "Warum tust du mir das an? Was soll das?" Trotz allem habe er die Beziehung fortsetzen wollen.

Da Sport im Leben des besagten Mannes eine zentrale Rolle spielte, wählte sie gezielt diesen wunden Punkt für ihre strategische Revanche. Die Logik dahinter erklärt sie gewohnt provokant: "Wie du mir, so ich dir. Du baust Sche*ße mit anderen Frauen, dann fi*ke ich halt einfach deinen Lieblingsspieler." Dass ihr Plan so schnell aufging, überraschte die Rapperin damals kaum, wie sie betont: "Fußballspieler sind wirklich nicht das schwerste Game", spottet Katja über die sexuelle Verfügbarkeit der Elite-Athleten. Namen nennt Katja im gesamten Video bewusst nicht, um rechtlichen Ärger zu vermeiden.

Doch damit nicht genug: Inzwischen seien es sogar zwei Idole des Verflossenen, mit denen Katja angebandelt habe. Laut ihrer Einordnung sei der zweite Star noch erfolgreicher. Trotz dieser Vergeltungsschläge beteuert die Künstlerin, eigentlich "ein sehr treuer, sehr loyaler Mensch" zu sein, der in Beziehungen normalerweise nicht einmal andere Männer ansieht. Drastische Aktionen seien lediglich die Konsequenz massiver Respektlosigkeit. In ihrem Alltag zeigt sie sich ohnehin kompromisslos selbstbestimmt: Erst vor Kurzem drehte Katja in Mailand ihr erstes S*xtape.

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Imago Katja Krasavice beim Bild-Renntag am 1. Mai 2025 in Gelsenkirchen

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Dezember 2025

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Februar 2026