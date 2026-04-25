Frank Elstner erhält Grimme-Preis und kämpft für Parkinson

Fernsehlegende Frank Elstner (84) hat bei einer Gala in Marl in Nordrhein-Westfalen den Grimme-Preis erhalten. Der 84-jährige TV-Moderator wurde damit für seine wegweisende Arbeit geehrt – darunter vor allem die Erfindung der Samstagabendshow "Wetten, dass..?" im Jahr 1981, die die deutsche Fernsehunterhaltung revolutionierte. Geehrt wurde er aber auch für seinen offenen Umgang mit seiner Parkinson-Erkrankung und seinen Einsatz für Betroffene. Die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die in ihrer Funktion als Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes eine Laudatio hielt, würdigte Frank als "Idol der eigenen Kindheit" und betonte, er habe mit seiner Offenheit das Stigma rund um die Krankheit beseitigt.

Frank zeigte sich von der Auszeichnung gerührt und nutzte seine Dankesrede als Plädoyer für mehr Forschungsgelder. "Ich weiß, dass den 450.000 Kranken in Deutschland mit dieser Krankheit, dass denen geholfen werden kann, wenn die Forschung mehr Geld kriegt", sagte er. Der Moderator, der seine Erkrankung selbst öffentlich gemacht hatte, unterstützt seit Jahren die Parkinson-Stiftung. Im Rahmen der von Linda Zervakis (50) moderierten Gala wurden insgesamt 16 Produktionen mit Grimme-Preisen ausgezeichnet sowie drei Sonderpreise vergeben. Zu den weiteren Gewinnerinnen und Gewinnern zählten unter anderem die Wissenschaftssendung "MAITHINK X – Die Show" mit Mai Thi Nguyen-Kim (38) sowie der Sender RTL II für den Zweiteiler "Hass.Hetze.Hoffnung" über Alltagsrassismus gegen asiatisch aussehende Menschen.

Auf die Zukunft seines berühmtesten Formats blickt Frank mit Interesse. Gegenüber dem Grimme-Institut verriet er, gespannt auf die Arbeit von Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) als künftige Moderatoren von "Wetten, dass..?" zu sein – die Brüder sollen die ZDF-Show am 5. Dezember übernehmen. Was gute Fernsehunterhaltung ausmache, hat Frank klare Vorstellungen: "Interessant sein, neugierig machen und es muss Arbeit dahinterstecken", sagte er in einem WDR-Interview vor der Veranstaltung. Frank wurde am 19. April 1942 in Linz geboren und ist Vater von fünf Kindern.

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Getty Images Frank Elstner, Moderator

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ActionPress Frank Elstner moderiert "Wetten, dass..?", 1981

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ZDF / Rankin/Serviceplan München Tom und Bill Kaulitz posieren