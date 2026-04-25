Expertin: Das verrät Prinz Louis' Portrait über Erziehung

Anlässlich des achten Geburtstags von Prinz Louis (8) haben Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) nicht nur ein neues Foto ihres jüngsten Sohnes veröffentlicht, sondern auch ein begleitendes Video geteilt. Nun hat das Magazin Bunte das Geburtstagsbild genauer unter die Lupe genommen – und darin einige aufschlussreiche Details über den Erziehungsstil des Prinzenpaares entdeckt. Das Porträt, aufgenommen von Royalfotograf Matt Porteous an der Küste Cornwalls, zeigt Louis grinsend vor dem Meer, das Haar leicht verweht, die Arme lässig vor dem Körper verschränkt. Es ist ein Bild voller Energie und Natürlichkeit – weit entfernt von klassischen Royalporträts in festlicher Kleidung.

Was die Bunte-Analyse besonders hervorhebt: Die Aufnahme zeigt Louis ganz bewusst so, wie er wirklich ist – inklusive einer kleinen rötlichen Schramme unter dem Auge, die auf keine besonderen Retuschen hindeutet. Der dazu veröffentlichte Clip gibt ebenfalls Einblick in seinen Alltag: Darin ist zu sehen, wie der Achtjährige im Tauchanzug die Unterwasserwelt erkundet, am Strand buddelt und sich beim Ballspielen austobt. Auch die Kleidung auf dem Foto – ein taubenblaues Wollpullover-Shirt mit orangefarbenen Ärmelabschlüssen – wirkt bewusst bodenständig und wenig pompös gewählt. Dieser seltene Einblick in den privaten Kleiderschrank zeigt den Pullover der britischen Marke "Boden" und kostet bis maximal 60 Euro. Auch hier wird deutlich, dass Louis' Eltern ihn möglichst normal erziehen und wenig Wert auf besonders hochpreisige Garderobe legen.

Das Bild, das bereits seit seiner Veröffentlichung für Begeisterung bei Fans gesorgt hat, passt damit zu einem Erziehungsansatz, den William und Kate immer wieder erkennen lassen: Trotz ihrer royalen Herkunft legen sie großen Wert darauf, ihren Kindern eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Louis wurde am 23. April 2018 als jüngstes der drei gemeinsamen Kinder des Prinzenpaares geboren. Er hat zwei Geschwister: Prinz George (12) und Prinzessin Charlotte (10).

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Matt Porteous Prinz Louis Geburtstagsporträt zu seinem achten Geburtstag

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf ihrer Weihnachtskarte 2025

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Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz Louis und Prinz George