Oliver Pochers Sohn (5) fiel bei Rafting-Tour ins Wasser

Für Oliver Pocher (48) und seine Söhne hätte eine Rafting-Tour in Australien schlimm enden können. Rund um Ostern brach der Comedian mit seinen vier Söhnen zu einer Weltreise auf – mit Stopps in Singapur, Australien und Japan. In Down Under entschied sich die Gruppe für einen Ausflug aufs Wildwasser, der schnell zum Schockmoment wurde: Beim ersten Aufeinandertreffen mit einer Stromschnelle flog Oliver gemeinsam mit seinem jüngsten Sohn vom Boot. Im wilden Wasser verlor der Comedian dann den Sichtkontakt zu dem Fünfjährigen. Jetzt berichtete er im Podcast "Patchwork Boys" von den dramatischen Sekunden.

Gegenüber Co-Moderator Pietro Lombardi (33) schilderte Oliver, wie er in Panik geriet: "Ich hab meinen Kleinen nicht mehr gesehen." Anstatt sich wie empfohlen flach auf den Rücken zu legen, um sich vor den Felsen zu schützen, schwenkte er wild mit dem Paddel und schrie auf Englisch um Hilfe: "Wo ist mein Sohn?" Tatsächlich hatte sich der Junge am Boot festgehalten – allerdings auf der dem Vater abgewandten Seite, weshalb Oliver ihn nicht sehen konnte. Der Kleine krabbelte mutig zurück ins Boot. "Ich war fix und fertig", gab Oliver danach ehrlich zu. Als die Gruppe am ersten Etappenziel erfuhr, dass noch eine zweite Fahrt geplant war, lehnte sie dankend ab und trat die Rückreise ins Hotel an.

Pietro, selbst Vater von drei Kindern, konnte die bangen Sekunden gut nachempfinden. "Der Moment, wenn du dich umdrehst und siehst dein Kind nicht mehr ... Horror", kommentierte er die Geschichte seines Podcast-Partners. Oliver hat insgesamt fünf Kinder von zwei verschiedenen Frauen: Aus seiner Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (43) hat er drei Kinder, aus der mit Amira Aly (33) zwei weitere. Die Weltreise rund um Ostern unternahm er gemeinsam mit seinen vier Söhnen.

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Pocher bei der Premiere von "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" im Filmtheater Kitzbühel

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und seine Söhne, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025