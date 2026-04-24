Neuer Pocher-Clip: Christian Wolf reagiert auf Beleidigungen

Der Streit zwischen Christian Wolf (30) und Oliver Pocher (48) geht in die nächste Runde. Nachdem der Comedian auf der Fitnessmesse FIBO in Köln zuletzt von Christians Sicherheitsdienst aus der Halle verwiesen worden war, legte Oliver nun mit einem weiteren Video nach – einem sarkastischen Rückblick auf die FIBO, in dem er sich über übergewichtige Menschen lustig macht. Darin schlüpfte er sogar in eine Verkleidung als Christian. Darauf hat der Fitness-Unternehmer nun reagiert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen.

In einem rund zweiminütigen Video macht Christian deutlich, was ihn an Olivers Auftritt stört. "Es gehört schon wirklich ein großes Stück Doppelmoral und Dummheit dazu, dicke Menschen zu beleidigen, wenn man selbst (...) die Abnehmspritze nutzen musste", schoss der Mitgründer von More Nutrition gegen den Comedian. Außerdem stellte er klar, dass die Abnehmspritze ein "super hilfreiches Medikament" sei, das nicht verteufelt werden solle – und dass Proteinshakes, über die Oliver regelmäßig herzieht, ein wichtiger Begleiter dazu seien, "damit man nicht wie so ein Lauch endet wie Pocher." Dass der Comedian in seinem FIBO-Video erneut Seitenhiebe gegen Amira und die Kinder einbaut, bezeichnet Christian in seinem Statement als absolutes No-Go.

Trotz der anhaltenden Feindschaft zwischen den beiden hält Christian seine Einladung zu einem gemeinsamen Podcast-Gespräch aufrecht. "Lieber Oliver, meine Einladung gilt bis heute. Du reagierst nicht auf meine Podcast-Einladung. Du traust dich nicht – stattdessen willst du lieber mit mir eine komische Live-Show machen und Spiele spielen", richtete er sich direkt an den Comedian. Der Comedian und der Fitnessunternehmer bewegen sich seit Jahren in derselben Social-Media-Welt, in der beide mit deutlichen Worten, viel Ironie und öffentlichem Schlagabtausch auffallen – und ihre Fans jeden neuen Seitenhieb genau verfolgen.

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Instagram / christianwolf, ActionPress / Panama Pictures Christian Wolf und Olli Pocher

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Imago Oliver Pocher bei der Premiere von "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" im Filmtheater Kitzbühel

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer