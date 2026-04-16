Foto seiner Söhne: Olli Pocher teilt Urlaubsgrüße aus Tokio

Oliver Pocher (48) ist derzeit mit seinen zwei jüngsten Söhnen in Tokio unterwegs und gibt seinen Followern auf Instagram seltene Einblicke in das Familienabenteuer. Obwohl der Comedian seine Kinder normalerweise strikt aus der Öffentlichkeit heraushält, machte er während der Japan-Reise eine Ausnahme und postete in seiner Story mehrere Schnappschüsse. Besonders auffällig dabei: Die Gesichter der Jungs verdeckte er auf den Fotos geschickt mit großen XXL-Herz-Emojis.

Eines der Highlights der Reise war ein Besuch an einer Wand, die Michael Jackson (†50) im Dezember 1996 bei seinem damaligen Tokio-Besuch signiert hatte. Oliver posierte dort stolz mit seinen beiden Söhnen im Arm und schrieb dazu: "Kinder fasziniert, dass sie auch jetzt da waren!" Doch das war nicht das einzige Erlebnis, das der fünffache Vater mit seinen Söhnen teilte. Von einer Aussichtsplattform aus bewunderte das Trio den schneebedeckten Fuji, den mit 3.776 Metern höchsten Berg Japans. Außerdem stand ein Besuch in einem Streichelzoo auf dem Programm sowie eine Tempel-Tour. "Japanische Kultur muss auch sein", kommentierte Olli den Ausflug auf Instagram.

Vor rund zwei Wochen überraschte Oliver gemeinsam mit Pietro Lombardi (33) im Podcast "Patchwork Boys" mit ungewohnt ernsten Worten. Während der Sänger voller Hoffnung von einer künftigen Tochter träumte, zeigte sich der Comedian in Sachen Familienplanung entschieden. "Dann sage ich, hier sind fünf, such dir eins aus. Bitte schön", erklärte Oliver trocken und offenbarte offen, dass für ihn definitiv Schluss sei. Sogar eine Vasektomie habe er laut eigener Aussage in Erwägung gezogen.

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und seine Söhne, April 2026

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, April 2026

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Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln