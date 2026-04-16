Elton gesteht: Die Zeit mit Stefan Raab hat ihn geprägt

Vor mehr als drei Jahrzehnten stand Elton (55) erstmals bei TV total vor der Kamera – als Praktikant von Stefan Raab (59). Jetzt hat der Moderator offen darüber gesprochen, wie sehr ihn diese Zeit geprägt hat. Im Gespräch mit dem Magazin OK!, bei der Premiere des Musicals Zurück in die Zukunft, blickte er auf die Anfänge mit seinem langjährigen TV-Kollegen zurück: "Natürlich war das die 'TV total'-Geschichte, die ersten Jahre mit Stefan. Die haben wirklich sehr geprägt, weil man da einiges mitmachen musste, aber es hat auch Spaß gemacht."

Dabei hat Elton nach eigener Aussage auch ganz konkrete Lektionen von Stefan mitgenommen – zwei davon besonders: "Das, was er auch macht: Man muss nicht alles machen und die Familie rauszuhalten. Das sind sehr, sehr gute Tipps und dafür bin ich dankbar." Über die aktuelle Lage im deutschen Fernsehen zeigte sich Elton zuversichtlich, was TV-Shows angeht. Während er bei Filmen und Serien im fiktionalen Bereich große Herausforderungen sieht, glaubt er, dass Showformate nach wie vor funktionieren. Quizformate laufen seiner Einschätzung nach derzeit besonders stark. Als leuchtendes Beispiel für familientaugliche Unterhaltung nannte er Wer stiehlt mir die Show?.

Dass Elton und Stefan eine besondere Verbindung haben, zeigt sich auch darin, dass die beiden zuletzt gemeinsam in der Quizshow "Die Unzerquizbaren" auf RTL+ zu sehen waren. Eltons Karriere begann einst im Februar 2001 bei "TV total", wo er zunächst als Praktikant des Produzenten und Entertainers vorgestellt wurde – und sich seitdem zu einem eigenständigen TV-Star entwickelt hat, der ganz nebenbei auch reich geworden ist.

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Elton und Stefan Raab

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Photo by Hannes Magerstaedt/Getty Images Elton und Stefan Raab beim TV Total Turmspringen 2015

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RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton und Stefan Raab in "Du gewinnst hier nicht die Million", Februar 2025