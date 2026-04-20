Ohrfeige: So viel schuldet Fat Comedy Oliver Pocher noch

Oliver Pocher (48) macht jetzt öffentlich, wie teuer die berüchtigte Ohrfeige von Fat Comedy im Jahr 2022 für den Angreifer tatsächlich war. Im Podcast "Tommy Unlocks" erklärt der Comedian, welche Summen seit dem Übergriff im März 2022 im Raum stehen: Er spricht von einer zivilrechtlichen Forderung in deutlich fünfstelliger Höhe und macht klar, dass er langfristig dranbleibt. Immer wieder wolle er prüfen lassen, ob bei Fat Comedy eines Tages doch Geld zu holen ist. "Da hat er 30 Jahre was von", sagt Oliver schmunzelnd – und meint es wörtlich. Die Attacke von damals ist damit längst mehr als ein viraler Moment – sie wird zum finanziellen Dauerposten, der den 27-Jährigen noch einige Zeit begleiten dürfte.

Strafrechtlich fiel die Konsequenz zunächst überschaubar aus: 100 Tagessätze zu je 15 Euro, also 1.500 Euro – berechnet auf Basis eines angenommenen Nettomonatseinkommens von schmalen 450 Euro. Oliver hält das für zu milde und nennt die Summe "lächerlich", spricht aber zugleich von einer Vorstrafe, die eingetragen wurde. Entscheidend ist für ihn ohnehin die zivilrechtliche Ebene. "Wir haben ja zivilrechtlich unseren Punkt schon gemacht (…) da sind es auch mittlerweile Strafen in Höhe von 60.000 bis 65.000 Euro, die er zu zahlen hat", erklärt er. Diese Forderung bleibt bestehen, selbst im Fall einer Privatinsolvenz. Sobald Fat Comedy in Deutschland legal verdient, könne zugegriffen werden, betont Oliver – im Zweifel sogar per "Taschenpfändung".

Giuseppe Sumrain, bekannt als Fat Comedy, verspottete Oliver nach dem Vorfall noch mehrfach öffentlich und verbreitete ein Video der Attacke weiter – trotz gerichtlichen Verbots. Das Oberlandesgericht Frankfurt reagierte darauf mit einer zwölftägigen Ordnungshaft. In der Szene galt die Eskalation als Wendepunkt: Fat Comedys Kooperationen brachen weg, sein Image bekam Risse und seine Social-Media-Karriere verlor merklich an Schwung. Oliver hingegen zieht die Sache konsequent juristisch durch und hält den Druck bis heute hoch. Fans drücken ihm die Daumen, eines Tages doch noch den vollen Schadensersatz einstreichen zu können.

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Instagram / fat.comedy Oliver Pocher und Fat Comedy im März 2024

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Imago Oliver Pocher, Januar 2026

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Instagram / fitomar99 Giuseppe Sumrain, Social-Media-Bekanntheit