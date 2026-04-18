Christian Wolfs Security schmeißt Olli Pocher von der FIBO

Auf der Fitnessmesse FIBO in Köln ist der Dauerstreit zwischen Comedian Oliver Pocher (48) und Fitnessunternehmer Christian Wolf (30) eskaliert. Oliver erschien am Stand von Christians Marke More Nutrition in einem aufwendigen Kostüm – mit Cap, offenem Hemd, aufgeklebtem Schnauzer und aufgemalten Tattoos. Der 48-Jährige hatte sich damit als Christian verkleidet und drehte ein provokantes Instagram-Video für seine Follower. "So, ihr geilen Leute. Der Chef ist im Haus. Jetzt warte ich auf den Co-Chef. Ich weiß nicht, ob er da ist. Vielleicht meldet er sich mal. Wäre ja schön", sagte er darin in die Kamera.

Statt Christians erschienen allerdings Sicherheitsleute am Stand. Laut einem Insider der Zeitschrift Bunte gingen die Security-Männer "sehr rabiat" vor. Oliver schilderte dem Magazin, was ihm passierte: "Ich wurde gleich im Nacken angepackt. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Gott sei Dank haben wir alles gefilmt." Christians Assistentin versuchte, die Situation noch vor Ort zu entschärfen, wie in dem gefilmten Material zu sehen ist. Letztlich wurde Oliver von der Messe verwiesen. Christian selbst kommentierte das Geschehen auf TikTok: "Oliver Pocher will ein Video mit mir, aber ich lass' Matze ihn einfach von der FIBO befördern." Auf der Messe gehe es ihm nicht um Olivers Reichweite, sondern um seine eigene More-Community.

Schon drei Monate vor dem FIBO-Eklat war ganz klar: Oliver und Christian sind alles andere als ein Herz und eine Seele. In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" zog Oliver damals über die Sticheleien in den sozialen Netzwerken her. Mit dabei war Pietro Lombardi (33), der die Parodie zwar witzig fand und fragte: "Nimmt er das sportlich?" Oliver feuerte sofort zurück: "Ja, total. Der ist tiefenentspannt." Danach legte er noch eine Schippe Sarkasmus drauf: "Kritik kann er ab wie kein Zweiter. Der ist ja total souverän. Der würde niemals ein Antwort-Video machen – auf seine Art und Weise, wie er meint, dass es besonders lustig wäre."

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / christianwolf, Imago Collage: Christian Wolf und Oliver Pocher

Anzeige Anzeige

IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher