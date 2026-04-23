Einer fehlt noch: Das ist der Cast der siebten "LOL"-Staffel

Am 14. Mai ist es endlich so weit: Dann startet auf Prime Video die siebte Staffel von "LOL: Last One Laughing" – und der Cast steht nun so gut wie vollständig fest. Neben den bereits bekannten Teilnehmern Michelle Hunziker (49), Carolin Kebekus (45), Elton (55), Max Giermann (50) und Olaf Schubert (58) werden laut Bild auch Teddy Teclebrhan, Barbara Schöneberger (52), Martina Hill (51) und Torsten Sträter (59) mit von der Partie sein. Gastgeber Michael "Bully" Herbig (57) wird wie gewohnt die Fäden in der Hand halten und dafür sorgen, dass die Comedians und Stars sechs Stunden lang um ihre Contenance kämpfen müssen. Ein zehnter Comedian wird bis zur Premiere weiterhin geheimgehalten und sorgt so für Extra-Spannung.

Besonders emotional dürfte die neue Staffel für Fans von Torsten werden. Der Comedian hatte erst kürzlich öffentlich gemacht, dass er an einer Tumor-Erkrankung leidet und vorerst alle Termine und Auftritte abgesagt hat. Trotz allem steht er für "LOL" wieder vor der Kamera. Typisch für ihn: Auch seiner Stellungnahme zur Erkrankung fügte er Humor bei. "Es ist auch nicht nötig, mir alternative Behandlungsmethoden anzubieten – ich bin schon froh, dass ich das alles bis hierhin sehr gut vertragen habe. Wenn man davon absieht, dass mir mein kompletter Bart auf den Pullover rieselte. Der wächst aber gerade nach, und vermutlich werden Bärte generell überschätzt", so Torsten. Ein weiteres Highlight: Teddy und Barbara feiern ein Comeback in der Show, nachdem beide zuletzt in der ersten Staffel 2021 dabei waren. Barbara schied damals bereits nach der zweiten Folge aus, während Teddy es bis auf Platz zwei schaffte.

Die Show selbst hat seit ihrem Start vor fünf Jahren eine beeindruckende Erfolgsspur hinterlassen. Als deutsche Adaption des japanischen Originals "Documental" wurde sie mit dem Deutschen Comedy Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und zudem für den International Emmy nominiert. Das Prinzip bleibt auch in Staffel sieben unverändert: Wer zweimal beim Lachen erwischt wird, fliegt raus – beobachtet von über 40 Kameras, die keinen noch so kleinen Mundwinkelzucker übersehen. Einen letzten Überraschungsgast behält Prime Video übrigens noch für sich: Der zehnte und letzte Star soll erst zur Premiere am 14. Mai enthüllt werden.

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Getty Images Michael "Bully" Herbig, Comedian

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Imago Torsten Sträter bei der Premiere von "Horizon: An American Saga - Chapter 1" im Zoo Palast in Berlin, 04.08.2024

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Imago Moderatorin Barbara Schöneberger bei der NDR Talk Show am 5.12.2025 in Hamburg Lokstedt

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