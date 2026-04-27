Fußballerin Missy Bo Kearns verlor Baby und erlitt Sepsis

Die englische Fußballnationalspielerin Missy Bo Kearns hat ein dramatisches Erlebnis hinter sich: Die 25-Jährige verlor ihr ungeborenes Baby und kämpfte gleichzeitig gegen eine lebensbedrohliche Sepsis – also eine Blutvergiftung. Wie sie gegenüber ITV schilderte, befand sie sich auf dem Trainingsgelände ihres Klubs Aston Villa, als sie plötzlich hohes Fieber von über 42 Grad und Schüttelfrost bekam. Klubärztin Jodie Blackadder-Weinstein reagierte sofort und schickte die schwangere Mittelfeldspielerin umgehend ins Krankenhaus. Dort folgte die doppelte Hiobsbotschaft: Missy hatte ihr Baby verloren und litt an einer gefährlichen Blutvergiftung.

Im Interview beschrieb die Fußballerin die Zeit nach dem Schock als "drei, vier Tage Hölle", die sie und ihr Partner Liam Walsh im Krankenhaus durchmachen mussten. Liam ist ebenfalls Fußballprofi und spielt für Luton Town in der dritten Liga. An die Sepsis habe sie in diesen Momenten kaum gedacht – ihr einziger Gedanke sei der Verlust ihres Kindes gewesen. Inzwischen ist Missy jedoch überzeugt, dass ihr die Ärzte von Aston Villa das Leben gerettet haben. Wäre sie damals zu Hause gewesen, hätte sie die Symptome wohl für eine Grippe gehalten und sich einfach hingelegt – die Sepsis wäre dabei möglicherweise nicht rechtzeitig erkannt worden.

Mittlerweile ist Missy auf das Trainingsgelände ihres Vereins zurückgekehrt – allerdings nicht für das Training. Sie erwartet nicht, vor der kommenden Saison wieder spielen zu können. Dabei spielen auch mentale Hürden eine Rolle. Dennoch lässt sich Missy ihren großen Traum nicht nehmen: Sie wünscht sich, im kommenden Jahr in Brasilien im englischen WM-Kader zu stehen.

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Imago Missy Bo Kearns vor dem League-Cup-Spiel Tottenham Hotspur gegen Aston Villa in London, 2024

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Imago Missy Bo Kearns im Trikot von England im Testspiel gegen Australien in Derby, 2025

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Imago Missy Bo Kearns wärmt sich vor dem WSL-Spiel von Aston Villa im Villa Park auf, 2025