D4vd unter Mordverdacht: Stellt sein Bruder sich gegen ihn?

Der unter Mordverdacht stehende US-Musiker D4vd (21) macht aktuell Schlagzeilen – doch auch in seiner eigenen Familie sorgt er wohl für viel Aufruhr. Sein jüngerer Bruder Caleb Burke postete eine Instagram-Story, deren Screenshots seitdem viral gehen. Darin schrieb er: "Alle Pädophile und Vergewaltiger sollten sterben. Punkt." Viele Nutzer im Netz deuten diese Aussage als indirekten Kommentar zu den schwerwiegenden Anschuldigungen gegen seinen Bruder David, der bürgerlich David Burke heißt. Der 21-Jährige sitzt in Hollywood in Untersuchungshaft und wird des Mordes an der 14-jährigen Celeste Rivas beschuldigt.

Caleb liefert weder eine Begründung für seine Aussage, noch nennt er Namen. Für viele User im Netz scheint es jedoch klar zu sein, wer gemeint sein muss. Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County wirft David neben Mord ersten Grades auch sexuellen Missbrauch sowie die Verstümmelung einer Leiche vor. Dem Sänger droht damit im schlimmsten Fall die Todesstrafe. Vor Gericht plädierte er auf nicht schuldig, bleibt aber ohne Möglichkeit auf Kaution weiter in Haft.

Wie die Bezirksstaatsanwaltschaft darlegt, sollen David und die ermordete Celeste eine Beziehung geführt haben. Mehrere Indizien deuten auf eine enge Verbindung zwischen den beiden hin: So sollen sie sich bereits Jahre vor ihrem Tod kennengelernt haben, als Celeste erst 11 Jahre alt war und David 18. Im September 2025 entdeckten Behörden in Los Angeles zerstückelte menschliche Überreste in einem auf David registrierten Tesla, die sich als die sterblichen Überreste von Celeste entpuppten. Im April wurde der Musiker schließlich in Hollywood festgenommen.

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Imago D4vd bei den 2023 Streamy Awards in Century City

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Getty Images D4vd, Sänger

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Getty Images D4vd, Sänger