Nach Abnahme: Sarah Harrison will Haut mit Training straffen

Sarah Harrison (34) hat in einer Instagram-Fragerunde offen über ihre aktuellen Fitnessziele gesprochen und dabei verraten, was sie sich für ihren Körper in den nächsten Monaten vorgenommen hat. Die Influencerin und Zweifachmama, die im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben stark abgenommen hat, möchte nun die nächste Stufe angehen: Muskeln aufbauen, die Haut straffen und ihren Körper weiter formen. Dabei nimmt sie ihre Community wie gewohnt mit auf die Reise.

In der Fragerunde antwortete Sarah auf die Frage, ob sie ein aktuelles körperliches Ziel habe: "Ja, ich finde, man sollte sich immer körperliche Ziele setzen, um den Fokus nicht zu verlieren und sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen. Ich habe im letzten Jahr super viel abgenommen, und in diesem Jahr möchte ich mich vor allem um meine Haut kümmern und meinen Körper weiter formen." Konkret will die Influencerin dafür künftig stärker auf Krafttraining setzen: "Mein Ziel ist es, meine Muskeln gezielt zu trainieren, um wieder mehr Spannkraft und eine straffere Haut zu erreichen. Ich glaube, da ist noch sehr viel möglich", so Sarah weiter. Sie wolle noch ein bisschen ausprobieren und ihre Follower weiterhin an diesem Prozess teilhaben lassen.

Für Sarah ist der Weg zu ihrem Wohlfühlkörper kein neues Thema. Bereits nach der Geburt ihres dritten Kindes teilte sie auf Instagram offen, wie sich ihr Körper in der Schwangerschaft und danach verändert hat, und schwärmte von dem, was der Körper einer Frau zu leisten imstande ist. "Dreimal durfte ich diese unglaubliche Reise erleben – und jedes Mal war sie anders. Herausfordernd, aber auch wunderschön", schrieb die Influencerin damals auf der Plattform. Nun scheint sie bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

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Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

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Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im April 2025

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Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern, Januar 2025